INISEG desclasifica nuevas estrategias políticas de las elecciones de U.S.A. junto a Líderes Políticos

Cada vez quedan menos días para enfrentar una nueva elección presidencial en los Estados Unidos, y para este año, las estrategias utilizadas y las teorías de conspiración asociadas a este evento, cobran fuerza construyendo verdaderos mitos y fake news por ambos lados El Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG), ha lanzado recientemente su canal de entrevistas INISEG-Cast, un espacio desarrollado y apoyado dentro de las actividades del Máster Oficial en Liderazgo Político y Gestión de Crisis que INISEG ofrece a sus alumnos dentro de su área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, logrando entregar un punto de vista diferente sobre distintas situaciones internacionales dentro del área.

El objetivo de INISEG-Cast es llevar una entrevista diferente, una conversación relajada con distintos líderes políticos o empresarios exitosos que podrán dar su visión sobre el escenario mundial.

Esta vez, INISEG-Cast lanzó su sección con el tema “Elecciones Presidenciales a la Casa Blanca 2020” teniendo como invitados polémicos y destacados profesionales cercanos al Presidente Trump y su política estratégica.

Entrevistas con polémicas opiniones y análisis

Los primeros entrevistados son reconocidos y polémicos líderes que se han enfrentado de alguna manera a la prensa y a toda una sociedad por sus opiniones y trabajos realizados dentro de la política de los Estados Unidos.

Para poder construir una conversación sincera y de gran nivel, en cada episodio participa el panelista estable Profesor Joao Lemos, Profesor de la Universidad de Lisboa, integrante del Máster de INISEG en Liderazgo Político y reconocido autor de numerosos libros y artículos de análisis sobre política y estrategias.

John Yoo

John Choon Yoo es un abogado estadounidense de origen coreano y ex funcionario del gobierno.

El profesor Yoo es el profesor de derecho Emanuel Heller y director del Centro de Derecho de Corea, el Centro de Constitución de California y el Programa de Derecho y Política Pública de la Facultad de Derecho.

Su libro más reciente es Defender in Chief: Donald Trump’s Fight for Presidential Power (St. Martin's 2020). El profesor Yoo es investigador invitado en el American Enterprise Institute y miembro invitado en la Hoover Institution.

Educación:

A.B., Universidad de Harvard (1989)

J.D., Universidad de Yale (1992)

Manny Santos

Manny Santos es un hombre que ha hecho historia en los Estados Unidos como un inmigrante que llegó al país desde muy joven y cuyo camino en la política ha sido sólidamente pavimentado y con un gran futuro por delante.

Manny Santos (Partido Republicano) se postuló para las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para representar al quinto distrito del Congreso de Connecticut.

Se describe a sí mismo como: “un analista de tiempo completo en la industria de seguros de salud e ingeniero de desarrollo de productos a tiempo parcial. Tuvo el honor de servir como alcalde de la ciudad de Meriden de 2013 a 2015, Connecticut ".

Matt Pinsker

Matt Pinsker es abogado defensor penal en Virginia y profesor adjunto de justicia penal en Virginia Commonwealth University.

Matt es un experto reconocido a nivel nacional en su campo y algo muy admirable es que también se desempeña como Capitán en las Reservas del Ejército de los EE. UU. Como Juez Abogado General (JAG), y sus asignaciones han incluido la selección para los prestigiosos Servicios de Defensa de Juicios del Ejército (TDS ).

Eduardo Carneiro

Eduardo Carneiro es Brasileño / Paraibano (PB), Administrador de empresas (Universidad de Pernambuco-UPE). Postgrado en Ingeniería Económica (Universidad Católica de Pernambuco), Empresario de la Industria gráfica y Avicultura de pollos de engorde.

Presidente de SINDUSGRAF-PE, Unión de Industrias Gráficas de Pernambuco

Exgobernador de club rotario (2014-2015).

Actual Presidente del Club Rotario de Luiz Eduardo Magalhães - Bahia (2020)

Vicepresidente Director de FIEPE - Federación de Industrias del Estado de Pernambuco

Director General de Gráfica Contexto Ltda.

Director Financiero de ANDIGRAF - Asociación Nacional de Industrias Gráficas y de Comunicación.

George Sorial

George A. Sorial es el fundador y director de Sorial Consultants / STMS Consulting Partners, LLC. El Sr. Sorial se especializa en estrategia y transformación empresarial, desarrollo inmobiliario y de campos de golf, gestión general de proyectos y construcción de relaciones comerciales / estratégicas globales. También es coautor de The Real Deal: My Decade Fighting Battles y Winning Wars With Trump (publicado por HarperCollins). El Sr. Sorial fue anteriormente Vicepresidente Ejecutivo y Asesor en Jefe de Cumplimiento de The Trump Organization y sus compañías afiliadas con respecto a su cartera global de desarrollos residenciales, hoteleros, de campos de golf y empresas de licencias de productos. Durante su mandato en la Organización Trump, que comenzó en enero de 2007 y finalizó en junio de 2019, el Sr. Sorial ocupó la responsabilidad de la alta dirección de la adquisición, desarrollo y construcción de numerosos proyectos de uso mixto, incluido el muy aclamado Trump International Golf Links, Escocia. propiedad. Después de las elecciones presidenciales de 2016, el Sr. Sorial también implementó y supervisó el programa de cumplimiento corporativo en toda la empresa. Sorial fue presidente de la junta directiva de Trump World Tower, fue miembro de la junta directiva de Trump International Hotel & Tower Chicago, Trump International Hotel & Golf Links, Irlanda y fue secretario de la empresa de la junta directiva de Trump International Gold Links. , Escocia. También fue asociado del bufete de abogados Day Pitney y socio de DeCotiis, Fitzpatrick and Cole, LLP. Actualmente es miembro de la Junta Asesora de la Universidad Agora, una organización sin fines de lucro ortodoxa copta. Él obtuvo un título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, un MBA de la Facultad de Administración de Graduados de la Universidad de Boston y un LL.M de la Facultad de Derecho de Seton Hall.

Conocer a los próximos invitados

Profesor Augusto Zimmerman , es de Sheridan College of Law, Australia Occidental, ¡y uno de los 4 profesores que propusieron al presidente Trump como ganador del Premio Nobel!

, es de Sheridan College of Law, Australia Occidental, ¡y uno de los 4 profesores que propusieron al presidente Trump como ganador del Premio Nobel! Roni Aledo, Desarrollador de negocio global, estratega, director ejecutivo, analista experto. Experto en Inteligencia y Seguridad Internacional. Ex analista de la CIA, analista político senior de mercado.

Desarrollador de negocio global, estratega, director ejecutivo, analista experto. Experto en Inteligencia y Seguridad Internacional. Ex analista de la CIA, analista político senior de mercado. Donald Trump Jr. , es un empresario estadounidense muy conocido. Es el hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump y la empresaria Ivana Trump.

, es un empresario estadounidense muy conocido. Es el hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump y la empresaria Ivana Trump. André Henrique Gomes da Fonseca , Abogado brasileño - Pernambuco y Recife, nominado para el papel de embajador de Brasil en Portugal - Lisboa.

, Abogado brasileño - Pernambuco y Recife, nominado para el papel de embajador de Brasil en Portugal - Lisboa. Y muchos más Auspiciadores de INISEG Cast

Quienes hacen posible esta cobertura completa de las entrevistas y la creación de este canal asociado a INISEG, son Instituciones dedicadas a la investigación, análisis y formación de profesionales que quieren desarrollar habilidades competitivas en el área de Seguridad y Defensa.

Agradecer a los auspiciadores de este canal:

CIIA , el Centro Internacional de Investigación Avanzada.

, el Centro Internacional de Investigación Avanzada. Observatorios de INISEG, en la lucha contra el Terrorismo Yihadista ( OCATRY) , lucha contra las Amenazas Híbridas ( OAH) , y el mayor Observatorio de Criminología de Europa ( OCRIM).

, lucha contra las Amenazas Híbridas ( , y el mayor Observatorio de Criminología de Europa ( Colegio de Inteligencia Europeo (College)

(College) Academia Hispanoamericana de Inteligencia (AHINT)

(AHINT) Colaboradores externos: Center for Cybersecurity and International Relation Studies, y Proyecto Covid 19. ¿Dónde ver las entrevistas?

Para ver todas las entrevistas realizadas y la información de cada entrevistado puedes acceder a la siguiente página >> https://www.iniseg.es/iniseg-cast/