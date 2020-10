La economía azul constituye "uno de los pilares de la reactivación económica" Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 12:51 h (CET) Federico Esteve, presidente de honor del Clúster Marítimo Español clausura el congreso internacional Maritime Trends Summit El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, afirmó que la economía azul aúna todas las actividades del mar en torno a ella y constituye "uno de los pilares de la reactivación económica", durante su discurso de clausura del Maritime Trends Summit, celebrado el pasado 22 de octubre en Vigo.

En su intervención, Esteve puso en valor el sector marítimo afirmando que "la industria naval, marítima y portuaria ha sabido crecer y evolucionar acorde a los tiempos que corren con la mirada puesta en las nuevas tecnologías, la digitalización, la eficiencia y sostenibilidad energética". Además, "la mar y las actividades que se llevan a cabo en torno a ella juegan un importante papel en el futuro de nuestra economía como siempre ha sido", explicó Federico Esteve.

Los datos que avalan esta afirmación se recogen en la Agenda Sectorial Marítima, elaborada por el CME, y que el presidente de honor animó a todos los asistentes a conocerla y difundirla. "Las cifras que arroja este estudio muestran que es, sin duda, uno de los sectores más relevantes para nuestra economía, con un gran efecto tractor y gran influencia directa en la producción", enfatizó Esteve.

El presidente de honor del Clúster también quiso poner de relieve en su intervención las nuevas necesidades y procesos de cambio que está sufriendo todo el sector, principalmente para adaptarse al cambio climático y la sostenibilidad. En ambos casos, todos los sectores económicos lo requieren y demandan, y el marítimo también está afrontando esa realidad. En esta línea comentó los principales cambios y retos que deben afrontar los diferentes subsectores del mar en el marco de esta transformación, destacando el transporte marítimo, que es el más importante, después del turístico, de la economía azul. También hizo referencia a los puertos, poniendo en valor el papel jugado por los puertos europeos y, más concretamente, por los españoles, dada la importancia que tienen en el tráfico marítimo mundial.

Esteve no quiso olvidar los segmentos emergentes, como la energía marina, destacando no solamente por la manera en que afrontan los nuevos retos, sino por su potencial de crecimiento.

En la parte final de su intervención, el presidente de honor mencionó el impacto de la actual pandemia, que definió como un reto que se "ha presentado sin previo aviso". Ésta ha generado una gran crisis, con un efecto heterogéneo en el sector marítimo difícil de evaluar todavía, si bien hay subsectores con mayor capacidad de recuperación, como puedan ser el transporte marítimo y los puertos; y otros de recuperación más lenta, como el turismo náutico o crucerista. Según explicó Esteve, con los datos que tienen disponibles hasta julio de este año, los que menos impacto del Covid-19 han tenido son los subsectores de la biotecnología azul o la energía eólica marina, dentro del energético, cuya recuperación está siendo más rápida.

Federico Esteve no quiso terminar sin poner en valor el papel que juega el Clúster como institución, especialmente porque agrupa a todos los agentes, desde la Administración Pública, hasta las empresas y patronales, ya que se constituye como un punto de encuentro para todas las actividades de la mar.

