Date el Lote ofrece la mejor alternativa a las cenas de empresa: lotes de navidad personalizados

jueves, 29 de octubre de 2020, 11:31 h (CET) Date el Lote ha querido modernizar y actualizar las tradicionales cestas de Navidad para ofrecer un producto personalizado y a gusto de cada trabajador La Navidad es por excelencia la época de las cestas y lotes y en muchas empresas es toda una tradición. Los trabajadores esperan con ilusión el regalo que hace la empresa para agradecer su esfuerzo y compromiso. Algunas empresas preferían mostrar este agradecimiento con una divertida y deliciosa cena de Navidad a toda la plantilla.

Este año, debido a la situación actual, no se podrán realizar cenas de empresa, fiestas, actividades o reuniones por lo que todo el presupuesto destinado irá a las Cestas de Navidad. Ofrecer lotes de Navidad 100% personalizados es la mejor alternativa para mantener el espíritu de equipo de los trabajadores.

Date el Lote ha querido modernizar y actualizar esta tradición, para ofrecer un producto personalizado y a gusto de cada trabajador. Donde podrá elegir el lote que más le guste y lo recibirá en casa, evitando el esfuerzo de tenerlo que transportar del lugar de trabajo a casa.

Los lotes de Navidad no son un regalo pensado únicamente para trabajadores. Muchas empresas también los utilizan para clientes destacados, proveedores y otras empresas colaboradoras. En los tiempos actuales, es importante mandar un mensaje de optimismo y agradecimiento. Regalar un lote como los que ofrece Date el Lote, es una forma original de decir que todo saldrá bien, que a pesar de la distancia social se sigue al lado de las personas.

Marcas referentes de cada sector

En Date el Lote se puede encontrar una gran variedad de lotes con productos de belleza, gastronómicos, para los amantes del vino y del cava, para los que quieren ir a la moda… Lotes modernos para todos los gustos. Date el Lote cuenta con marcas de primera calidad para formar sus lotes como Chocolat Factory, Happy Socks, Sans & Sans o L’Occitane en Provence. Marcas conocidas por todo el mundo, que ofrecen lotes únicos con sus mejores productos.

Hay lotes para todos los gustos, distintas categorías para que los usuarios puedan elegir y tener un lote que les guste y que puedan compartir con sus seres más queridos. Los gustos de la sociedad van cambiando, por lo que los consumidores preferimos la calidad frente a la cantidad. Es por esto, que Date el Lote apuesta por una presentación personalizada y cuidada.

¿Cómo funciona?

Desde Date el Lote son conscientes de las dificultades que viven las empresas, especialmente aquellas más afectadas por la pandemia. Así que han hecho cuatro categorías diferentes para adaptarse a todas las economías de las empresas y que puedan ofrecer un lote bonito con productos de calidad a sus clientes, trabajadores, etc.

Primero se deberá definir el presupuesto eligiendo entre las cuatro opciones disponibles, todo dependerá del presupuesto de cada empresa. Después, Date el Lote creará una web para que cada usuario pueda entrar y elegir el lote que más le guste dentro del presupuesto elegido. Cada usuario recibirá un correo con un código que le dará acceso a la área privada para poder elegir el lote y recibirlo en casa.

No dejes pasar la oportunidad de ofrecer un lote original y personalizado a trabajadores, clientes y proveedores. En Date el Lote son expertos en sorprender y ofrecer productos únicos. Toda la información en www.dateellote.es

