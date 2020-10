Plus500 anuncia ingresos de 216,4 millones de dólares en el Q3 2020, un 96% más respecto a 2019

Los ingresos del Grupo aumentaron impulsados por las condiciones de mercado sin precedentes que continúan brindando oportunidades de trading para los clientes, y debido a la alta calidad, resistencia y capacidad de la tecnología de Plus500 para administrar el consiguiente aumento uso de la plataforma Plus500, la plataforma online líder en negociación de CFDs a nivel global, ha facilitado los datos financieros preliminares del último trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2020.

Datos destacados

- Crecimiento significativo interanual de los Ingresos y el EBITDA del Grupo, con la tecnología líder en el mercado de Plus500 asegurando que el Grupo puede continuar beneficiándose del elevado uso de la plataforma durante niveles sin precedentes de volatilidad del mercado

- Rendimiento excepcional en métricas clave relacionadas con el cliente impulsadas por la capacidad continua de reclutar altos niveles de Clientes Nuevos y Activos con atractivos niveles de ARPU y niveles robustos de depósitos de clientes

- El programa de recompra de acciones continúa, con alrededor de 1 millón de acciones adquiridas en el tercer trimestre de 2020, más de 10 millones de acciones adquiridas por la Compañía desde 2017, lo que representa aproximadamente el 10% de las acciones actuales en emisión de la Compañía.

- La Junta sigue teniendo mucha confianza en las perspectivas de Plus500, se espera que los Ingresos y el EBITDA del Grupo para el año fiscal 2020 estén en línea con las actuales previsiones generales de los analistas[1]

Resumen de operaciones durante el tercer trimestre de 2020

Los ingresos del Grupo aumentaron un 96% en el tercer trimestre de 2020 hasta los 216,4 millones de dólares (Q3 2019: 110,6 millones) impulsados por las condiciones de mercado sin precedentes que continúan brindando oportunidades de trading para los clientes, y debido a la alta calidad, resistencia y capacidad de la tecnología de Plus500 para administrar el consiguiente aumento uso de la plataforma.

El EBITDA del Grupo aumentó un 91% en el tercer trimestre de 2020 hasta los 134,2 millones de dólares (Q3 2019: 70.1 millones) con un margen de EBITDA del Grupo del 62%.

Los Ingresos de Cliente[8] aumentaron un 124% en el trimestre hasta los 240,0 millones de dólares (Q3 2019: 107,1 millones), lo que destaca el fuerte desempeño subyacente del negocio. El Rendimiento Comercial del Cliente[9] fue de (23,6 millones) en el tercer trimestre de 2020 (Q3 2019: 3,5 millones) y se mantuvo en niveles relativamente moderados para el año hasta la fecha.

Este rendimiento general se logró con movimientos de trading mensuales extremos dentro del trimestre, acorde con el nivel de volatilidad del mercado experimentado durante el transcurso de 2020 y las condiciones comerciales particulares durante el tercer trimestre de 2020.

Los Ingresos de Cliente durante el trimestre supusieron el segundo nivel trimestral más alto de Ingresos de Cliente en la historia de Plus500, aunque se redujeron respecto a los niveles máximos récord alcanzados en el segundo trimestre de 2020. Esta reducción gradual de los niveles máximos ha continuado en el cuarto trimestre de 2020.

La Compañía incorporó un total de 46.238 Nuevos Clientes en el trimestre, un 90% más que en el período anterior (Q3 2019: 24.359), como resultado de la continua y significativa inversión de la Compañía en sus capacidades tecnológicas de marketing, lo que le permite responder rápidamente a eventos del mercado y continuar evolucionando la oferta líder del mercado de la Compañía para tablets y dispositivos móviles. Hubo un crecimiento particularmente fuerte en el número de Nuevos Clientes incorporados en varios territorios estratégicos clave.

El número de Clientes Activos en el trimestre aumentó a 197.976, un aumento del 78% con respecto al período anterior (Q3 2019: 110.939) y se ha mantenido en general en los altos niveles alcanzados durante los trimestres anteriores de 2020. El ARPU aumentó en un 10% hasta los 1.093 dólares en el tercer trimestre de 2020 (Q3 2019: 997 dólares).

En consecuencia, y como se indicó anteriormente, dado el cambio gradual en el perfil del cliente hacia clientes de mayor valor, el AUAC aumentó en un 16% a 1.066 dólares en el tercer trimestre de 2020 (Q3 2019: 921 dólares).

La Pérdida de Clientes[10] aumentó un 43% en el tercer trimestre de 2020 (Q3 2019: 20%) como consecuencia del número récord de clientes activos que utilizaron la plataforma Plus500 durante el segundo trimestre de 2020.

Como reflejo de la confianza continua de los clientes en la plataforma y el producto de Plus500, y respaldados por el éxito continuo de las actividades de atracción y retención de clientes de la Compañía, los depósitos de clientes se mantuvieron estables en 634,6 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020 (Q3 2019: 280,8 millones) y sobre los 2,3 mil millones de dólares para el año hasta la fecha (YTD 2019: 747,8 millones).

Los saldos de efectivo a 30 de septiembre de 2020 eran de aproximadamente 722,9 millones de dólares (30 de junio de 2020: 587,8 millones), lo que refleja una fuerte generación de efectivo continua durante el trimestre, parcialmente compensado por los 18,1 millones de dólares de acciones adquiridas bajo el programa actual de recompra de acciones y el pago de dividendos de 40,6 millones de dólares a 13 de julio de 2020.

Actualización sobre ahorros de efectivo y reembolsos relacionados con la acreditación de "Empresa Tecnológica Preferente"

En agosto de 2020, Plus500 anunció que había sido reconocida por la Autoridad Fiscal de Israel y la Autoridad de Innovación de Israel como una "Empresa Tecnológica Preferente". En consecuencia, la tasa del impuesto sobre sociedades de Plus500 Ltd para los años financieros 2017, 2018 y 2019 se redujo al 12% en cada uno de estos años. Como resultado, se anticipó que se entregarían más de 100 millones de dólares de reembolsos iniciales y ahorros en efectivo, incluido un reembolso de c. 47 millones de dólares recibido en julio de 2020.

Se espera que los reembolsos y ahorros de efectivo previstos como resultado de esta acreditación superen los 150 millones de dólares, en relación a los años financieros descritos anteriormente y el año financiero de 2020, hasta el 30 de septiembre de 2020. Estos ahorros serán reconocidos en los resultados de la Compañía para el año fiscal 2020 y durante el transcurso del año fiscal 2021. Además, como ya se informó, sujeto a que la Compañía cumpla con los umbrales legales de gasto en I+D, se espera que la tasa del Impuesto de Sociedades de la Compañía para los años financieros 2020 y 2021 se mantenga en el 12%.

Recompra de acciones

Tras el anuncio de un nuevo programa de recompra de acciones de 67,3 millones de dólares en los resultados del primer semestre de 2020 de la Compañía en agosto de 2020, la Compañía recompró 928.609 acciones en el trimestre por una contraprestación total de 18,1 millones de dólares.

Tras la continuación de este programa de recompra de acciones hasta ahora durante el cuarto trimestre de 2020, la Compañía ha adquirido más de 10 millones de acciones, equivalentes a alrededor del 10% de las acciones actuales de la Compañía en emisión, desde que su programa inicial de recompra de acciones comenzara en 2017.

El logro de este importante hito representa una clara validación de la confianza de la Junta en el modelo comercial de la Compañía y sus perspectivas futuras. También proporciona evidencia constante del enfoque diversificado de la Junta hacia los retornos de capital con el que recompensar a los accionistas de la Compañía por su continuo apoyo.

Cambios regulatorios propuestos en Australia

La semana pasada, como se anticipó, la Comisión Australiana de Inversiones y Valores ("ASIC") describió los cambios normativos propuestos para la industria de los CFDs en Australia, que se aplicarán a partir del 29 de marzo de 2021. Como se señaló anteriormente, Plus500 respalda plenamente estos cambios, interesados en elevar los estándares en el sector, mejorar el panorama comercial de CFDs y brindar importantes protecciones adicionales para los consumidores. La Compañía ya opera de conformidad con la mayoría de los cambios regulatorios que está introduciendo ASIC y adaptará aún más su modelo comercial cuando se requieran cambios adicionales a su debido tiempo.

Como se describe en el anuncio de la Compañía emitido a principios de este mes, la Junta continuará evaluando el impacto potencial en años futuros, pero cree que dicho impacto ya está incorporado en la compilación de pronósticos generales de los analistas para Plus500 para el año fiscal 2021[11].

Perspectivas

Si bien las condiciones del mercado siguen siendo inciertas, la Junta sigue confiando mucho en las perspectivas del negocio, y Plus500 se mantiene bien posicionado para el futuro, dada su plataforma comercial patentada, su modelo comercial flexible y escalable, su sólida posición financiera y una trayectoria récord de entrega frente a métricas clave de rendimiento.

El desarrollo futuro del negocio continuará proporcionándose principalmente a través de medios orgánicos, centrado en extensiones de productos, mejoras tecnológicas y, particularmente, mediante la introducción de nuevas líneas de productos, así como complementado mediante el desarrollo continuo de la presencia de Plus500 en geografías nuevas y existentes, a las que el Grupo también buscará acceder a través de posibles adquisiciones específicas.

Como han demostrado los últimos cinco años financieros, y teniendo en cuenta estos factores, el Grupo tiene como objetivo generar un crecimiento de ingresos sostenible y niveles coherentes de generación de efectivo a medio y largo plazo.

A corto plazo, como se ha descrito anteriormente, los ingresos de los clientes durante el tercer trimestre de 2020 fueron el segundo nivel trimestral más alto de ingresos de los clientes en la historia de Plus500, aunque se redujeron respecto a los niveles récord alcanzados en el segundo trimestre de 2020. Esta reducción gradual de los niveles máximos ha continuado en el cuarto trimestre de 2020, y la Junta espera que los ingresos y el EBITDA del grupo para el año fiscal 2020 estén en línea con las actuales previsiones generales de los analistas[12].

David Zruia, CEO de Plus500, comentó:“Plus500 ha tenido un excelente rendimiento durante el tercer trimestre de 2020, aprovechando el impulso positivo ya logrado en la primera mitad del año. Este desempeño ha sido impulsado por la calidad y la diferenciación de nuestra tecnología patentada, lo que ha permitido a nuestra empresa apoyar constantemente a nuestros clientes en estas condiciones de mercado sin precedentes.

"Dado el desempeño excepcional de Plus500 este año hasta la fecha, y con el flujo de noticias macroeconómicas y específicas del sector que continúan brindando importantes oportunidades comerciales para nuestros clientes, seguimos confiando en las perspectivas del negocio".

[1] Previsiones de consenso compiladas: Ingresos de 829,2 millones de dólares y EBITDA de 520,5 millones de dólares para el año fiscal 2020. Se pueden encontrar más detalles en la sección Relaciones con Inversores del sitio web de la empresa.

[2] YTD – “Year to Date”, se refiere a los primeros nueve meses del año, del 1 de enero al 30 de septiembre

[3] EBITDA - Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

[4] Nuevos Clientes - Clientes que depositan por primera vez

[5] Clientres Activos - Clientes que realizaron al menos una operación con dinero real durante el período

[6] ARPU – Ingreso promedio por usuario

[7] AUAC – Coste medio de adquisición por usuario

[8] Ingresos de Cliente - Ingresos de diferenciales de clientes y cargos nocturnos

[9] Rendimiento Comercial del Cliente - Ganancias/pérdidas en las posiciones comerciales de los clientes

[10] Pérdida de Cliente = [(Clientes Activos (T) + Nuevos Clientes (T+1)) – Clientes Activos (T+1)]/ Clientes Activos (T)

[11] Previsiones de consenso compiladas: ingresos de 429,8 millones de dólares para el año fiscal 2021. Se pueden encontrar más detalles en la sección de Relaciones con los Inversores del sitio web de la empresa.

[12] Previsiones de consenso compiladas: ingresos de 829,2 millones de dólares y EBITDA de 520,5 millones de dólares para el año fiscal 2020. Se pueden encontrar más detalles en la sección de Relaciones con los Inversores del sitio web de la empresa. Acerca de Plus500

Plus500 opera una plataforma de negociación en línea para que clientes individuales intercambien CFDs internacionalmente. El Grupo ofrece más de 2.500 instrumentos financieros globales subyacentes diferentes, que comprenden acciones, índices, materias primas, opciones, ETF, divisas y criptomonedas. Los clientes de Plus500 pueden intercambiar CFD en más de 50 países y en 32 idiomas. Se puede acceder a la plataforma de negociación desde múltiples sistemas operativos (Windows, iOS, Android y Surface) y navegadores web. Plus500 retiene licencias de operación y está regulado en el Reino Unido, Australia, Chipre, Israel, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Singapur y las Seychelles.

La atención al cliente es y siempre ha sido integral para Plus500, por lo tanto, los clientes no pueden estar sujetos a saldos negativos. Una cuenta de demostración gratuita está disponible de forma ilimitada para los usuarios de la plataforma y se proporcionan herramientas sofisticadas de gestión de riesgos de forma gratuita para gestionar la exposición apalancada y detener las pérdidas para ayudar a los clientes a proteger las ganancias, al tiempo que se limitan las pérdidas de capital. Plus500 no utiliza técnicas de llamadas en frío y no ofrece opciones binarias. Las acciones Plus500 tienen una cotización premium en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres (símbolo: PLUS) y son un componente del índice FTSE 250. www.plus500.com

La Compañía considera que la información contenida en este anuncio constituye información privilegiada según lo estipulado en el Reglamento de abuso de mercado ("MAR"). Tras la publicación de este anuncio a través del Servicio de Información Normativa ("RIS"), esta información privilegiada ahora se considera de dominio público.

Descargo de responsabilidad legal

Este anuncio contiene declaraciones que son o pueden ser declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este anuncio pueden ser declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones relacionadas con las perspectivas, desarrollos y estrategias futuras de la Compañía. La Compañía no acepta ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de cualquier información reportada por la prensa u otros medios, ni por la imparcialidad o adecuación de cualquier pronóstico, punto de vista u opinión expresada por la prensa u otros medios con respecto al Grupo. La Compañía no se hace responsable de la idoneidad, exactitud, integridad o confiabilidad de dicha información o publicación.

Las declaraciones prospectivas se identifican por el uso de términos y oraciones como "creer", "objetivos", "espera", "apuntar", "anticipar", "proyectos", "haría", "podría", "prevé", "Estimación", "intención", "mayo", "plan", "voluntad" o lo negativo de esas, variaciones o expresiones comparables, incluidas las referencias a los supuestos. Las declaraciones prospectivas de este anuncio se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados, el desempeño y los logros reales difieran materialmente de los resultados, el desempeño o los logros expresados ​​o implícitos por dicha visión de futuro. declaraciones. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, los descritos en los factores de riesgo. Estas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones con respecto a las estrategias comerciales actuales y futuras de dicha entidad y el entorno en el que cada una operará en el futuro. Todas las declaraciones prospectivas orales o escritas posteriores atribuidas a la Compañía o cualquier persona que actúe en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por la declaración de precaución anterior. Cada declaración prospectiva solo se refiere a la fecha de este anuncio. Salvo lo requerido por la ley, los requisitos reglamentarios, las Reglas de listado y las Directrices de divulgación y las Reglas de transparencia, ni la Compañía ni ninguna otra parte tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

