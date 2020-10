Espejos: una forma de ampliar una vivienda y darle luz, según Muebles Industria Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 18:07 h (CET) Una vivienda pequeña es ideal para personas que tienen la costumbre de hacer vida fuera de casa. No obstante, en estos tiempos en los que las personas se ven obligadas a hacer vida dentro de casa, el concepto de vivienda y espacio ha cambiado. Pero hay formas de adaptar los hogares y darles esa percepción de espacio y luz que necesitan Según el INE, España cuenta actualmente con alrededor de unas 18.625.700 viviendas. De todas estas viviendas, la mayoría no cuentan con todo el espacio necesario para desarrollar una vida cómoda en casa. La misma institución Destaca que las provincias con menor espacio en las viviendas son Ceuta, Barcelona, Melilla, Cádiz, Bizkaia y Huelva, la mayoría de estas provincias con una media de 26 m2 de vivienda por persona. Otro de los problemas con los que los españoles se han encontrado en sus hogares durante el confinamiento es la poca luz ocasionada por la ubicación de la vivienda.

Muebles Industria, una empresa profesional y con gran experiencia (más de 68 años) en muebles, interiorismo y decoración, tiene los trucos y consejos necesarios para convertir un hogar pequeño en uno espacioso y luminoso. Colocar espejos de forma estratégica en la vivienda es una de las mejores formas de crear espacio y luz. Los espejos aportan gran luminosidad y reflejos además de ser un objeto de decoración atemporal con un estilo que no caduca. Mediante los espejos se pueden crear efectos visuales a través de la luz, colocando lámparas cerca.

En un dormitorio, colocar espejos es una de las mejores ideas que se puede tener. Se pueden colocar tanto en el cabecero de la cama como en la pared que hay frente a la ventana. Esto hará que la luz se refleje y rebote en toda la habitación. Según Muebles Industria los espejos redondos son una buena idea y son tendencia este año. No obstante, para un dormitorio un buen espejo es el alargado, que muestra el reflejo del cuerpo entero. No obstante, según el estilo del dormitorio se puede optar por uno o por otro.

Si la casa tiene un estilo victoriano, tipo Luis XV (rococó) se puede colocar un espejo amplio con un marco con curvas y formas de flores, recargado y con una pintura dorada o de color bronce. Si por ejemplo el estilo de la casa es más minimalista, el marco puede ser más fino o incluso inexistente. Para estilos industriales se pueden colocar espejos grandes con un marco de aluminio, por ejemplo. De todas formas, un espejo puede crear un efecto visual y óptico si se coloca en el suelo, inclinado, como si de un cuadro se tratara. En el techo el espejo dará una sensación de elevación.

