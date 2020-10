"Bourgeois Fincas", un Administrador de Fincas revolucionario en Barcelona Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 17:23 h (CET) Bajo lema de "el trabajo en su casa", Bourgeois Fincas es el Administrador de Fincas en Barcelona que necesita Ponen a disposición todos los servicios necesarios para satisfacer las necesidades en las diferentes áreas del sector inmobiliario, ofreciendo servicios de administración y asesoramiento a los propietarios de bienes inmuebles garantizando una gestión rigurosa e integral de los mismos

Entiende que las comunidades de propietarios demandan servicios y por ello, los principales trabajos de Bourgeois Fincas se basan en la Administración de Comunidades, donde los profesionales a través de un servicio de atención 24h diarias, gestionan el libro de la comunidad, llevan el control de las cuotas, elaboran certificados, resuelven incidencias varias, celebran juntas ordinarias y/o extraordinarias, etc. entre muchas otras de sus funciones.

Además, siempre enfocados a mejorar la experiencia del cliente, ahora disponen de una APP que permite tener bajo control con un solo click, todos los documentos, recibos, actas, etc., al igual que poder gestionar de forma directa una incidencia desde el mismo teléfono o tener un contacto directo con el administrador.

Como Administradores de Fincas, también se encargan de ofrecer a sus clientes asesoramiento jurídico, fiscal y laboral. Para ello, el equipo de profesionales del sector le ofrece siempre su visión para interpretar y aplicar la legislación vigente en referencia a Inspecciones Técnicas de Edificios, reclamaciones por defectos de construcción, cobro de morosos, etc.

Conocen que lo más importante son los clientes, es por este motivo que están adaptados a los nuevos medios y por ello, ofrecen una gestión online a través de realizar juntas virtuales, votos por videollamadas o consultar dudas.

Como Administradores de Fincas, trabajan para garantizar una buena gestión y proteger la comunidad frente a cualquier circunstancia. Llegan a muchas áreas de Barcelona, el Maresme y Sabadell. "¿Necesitas un administrador de fincas? Comunícate".

