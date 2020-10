Aumenta la demanda de artículos con la bandera de España, por labanderadeespaña.com Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 16:52 h (CET) Ante una crisis internacional, crece el interés por elementos cohesionadores como la bandera de un país, incrementándose la demanda de banderas y de artículos relacionados. La Bandera de España, portal especializado en la enseña nacional, describe las claves que han disparado la demanda de banderas de España Las banderas, como la bandera de España, pese a ser un trozo de tela rectangular, que suele exhibirse izada unida a un asta o driza, o portada sobre prendas de vestir como parche o serigrafiada en objetos, se constituyen como el principal símbolo o enseña de una nación.

La bandera de España como elemento cohesionador

Esta característica o función, hace de la bandera un elemento cohesionador fundamental, que representa la unión de las personas por un mismo marco legal principal, por un territorio y sobre todo: por una historia y legado común que le dejaron sus ancestros.

En España, por circunstancias diversas, hasta no hace tanto tiempo era difícil ver una bandera de España. Si acaso se exhibía en competiciones deportivas de alto nivel, donde competía alguno de los principales equipos o deportistas españoles. Más allá de ese contexto deportivo era difícil ver el principal emblema de España.

Con la aparición repentina de grandes desafíos: sociales, políticos, económicos y sanitarios, como el desastre de la pandemia de la Covid, la ciudadanía española vuelve a exhibir con orgullo el símbolo que les une: su bandera, haciendo que la compra de banderas de España y de todo tipo de artículos vinculados con esta se hayan disparado, como manifiestan desde la Bandera de España, tienda online de todo lo relacionado con la enseña nacional.

Comprar online La Bandera de España

"No podíamos imaginarnos el éxito que iba a tener este pequeño proyecto en tan breve espacio de tiempo, pero es que la acogida que ha tenido nos emociona. Nuestra web, labanderadeespaña.com, es una página dedicada a homenajear a la bandera y extender el amor hacia ella y lo que representa por todo el mundo. Pensamos que la bandera de España es mucho más que un trozo de tela roja, amarilla y roja. Representa siglos de historia común de hombres y mujeres que dieron su vida por defenderla y proteger el legado de sus padres, de sus abuelos. Siglos de la historia de España aglutinados en este símbolo de unión, de igualdad, de sentimientos y emociones", explican los creadores de la página web.

"Con los tiempos actuales que nos han tocado vivir, muchos españoles vuelven a sentir la necesidad de exhibir con orgullo el símbolo que les une en la adversidad, que los identifica como una misma familia, su bandera, de ahí que viéramos necesario aportar un pequeño y humilde granito de arena, para que esas personas puedan acercarse a nuestra web y comprar su enseña".

Yeray, Jesús y Marián, los impulsores de la web La Bandera de España, identificaron la necesidad que había en el mercado de un ecommerce especializado en la bandera de España, poniéndose manos a la obra y creando un proyecto digital que en sus primeros meses de vida no ha hecho otra cosa que crecer en tráfico y ventas.

"Es nuestra intención poder ofrecer el mejor portal dedicado a la bandera de España donde se pueda comprar online la enseña y todo tipo de productos relacionados con la bandera de España y con nuestro país, que ya estamos introduciendo", concluyen desde La Bandera de España.

