Adiós a las gafas empañadas con el Kit AntiFOG de ZEISS

Todo usuario de gafas está familiarizado con el empañamiento de las lentes: ya sea por usar una mascarilla de protección, por pasar de un ambiente frío a uno cálido o simplemente por consumir una bebida caliente. Ahora ZEISS presenta una solución probada y fácil de usar que deja las lentes libres de vaho hasta 72 horas El uso de mascarillas es necesario para combatir la propagación de la pandemia. En cualquier caso, tiene algunos efectos sobre el uso de los sentidos, que la tecnología ayuda a corregir.

El Kit AntiFOG de ZEISS combina un aerosol y una gamuza para usar simultáneamente consiguiendo hasta tres días de defensa contra el vaho en las lentes.

El spray aplicado con la gamuza incluida en el kit, crea una fina película hidrófila sobre las lentes. Esta capa adicional temporal asegura que las gotas de agua condensada no se acumulen en la superficie de la lente causando empañamiento, lo que no afecta de ninguna manera a la claridad de la visión. El uso de la gamuza hace que el proceso sea rápido, suave y no dañe el tratamiento de la lente.

El rendimiento del Kit AntiFOG de ZEISS se verificó en diferentes tipos de lentes realizando hasta cuatro pruebas.

En la primera prueba se examinaron las lentes tratadas con el kit para asegurar que conservaban su claridad óptica una vez aplicado el tratamiento.

La segunda prueba, consistió en aplicar tres grandes exhalaciones de aire directamente a una lente tratada con el Kit AntiFOG de ZEISS para confirmar su empañamiento cero.

En la tercera prueba (CRT), una lente tratada con el spray y la gamuza de ZEISS se cambió de una temperatura ambiente de -5 °C a otra de 25 °C. Igualmente se confirmó que no muestra empañamiento.

La cuarta y última consistió en mantener una lente tratada con el Kit AntiFOG de ZEISS ante una corriente de vapor cálido a 50 °C, confirmándose que resiste el empañamiento (según la norma ASTM F659). Esta misma acción se repitió durante cinco veces al día durante 3 días consecutivos para confirmar hasta 3 días de visión sin niebla.

“En ZEISS Vision Care estamos comprometidos a garantizar que nuestros productos funcionan al más alto nivel y, por lo tanto, todos los productos ZEISS son sometidos a rigurosas pruebas cuando se desarrollan”, valora Alberto Cubillas, director general de ZEISS.