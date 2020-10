Workday reconocido como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones cloud de planificación y análisis financiero





Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones empresariales para finanzas y recursos humanos en la nube acaba de anunciar que ha sido incluido por Gartner, Inc. en la categoría de Líderes de su Cuadrante Mágico de Cloud Financial Planning & Analysis1 por cuarto año consecutivo.





El entorno empresarial actual requiere de una planificación continua para adaptarse a los constantes cambios económicos, sanitarios y geopolíticos. Como resultado, los líderes financieros están recurriendo a Workday para ayudarles a crear modelos y simulaciones, predecir y analizar sus negocios con una prestigiosa solución de planificación. Workday Adaptive Planning2 ofrece un potente sistema de creación de modelos financieros que es fácil de usar, permitiendo a los clientes adoptar la planificación conjunta de toda la empresa para una mayor agilidad. Hasta la fecha, ha sido elegida por más de 5.300 clientes, incluyendo American Family Insurance, IBM, Microsoft, Denny’s, y South Shore Health, para gestionar su planificación financiera, de ventas, y de personal, operativa en la nube.





Posibilidades y flexibilidad para acelerar la planificación

Workday se ha comprometido a ofrecer la mejor planificación empresarial, tanto como solución independiente como parte integral de la suite Workday. Sus soluciones permiten acelerar la planificación en empresas de todos los tamaños al ofrecer a los clientes diferentes opciones y de forma flexible para su transformación financiera digital. Para los clientes que eligen la planificación autónoma, Workday Adaptive Planning ha demostrado que la integración con cientos de sistemas de gestión del capital humano (HCM), planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de las relaciones con los clientes (CRM) así como con los diferentes datawarehouse. Esto supone una combinación de forma sencilla entre los datos financieros y operativos a través de una única fuente de información para una planificación global de la compañía.





Para aquellos clientes que eligen Workday Adaptive Planning como parte de una transformación financiera más amplia, Workday ofrece una completa cartera de aplicaciones específicas para el departamento financiero, que incluye Workday Financial Management, Workday Prism Analytics, Workday Accounting Center, y soluciones para la gestión de gastos. Juntas ofrecen un profundo y completo sistema de planificación y análisis de la empresa, desde el primer registro al informe final, permitiendo a los clientes racionalizar los procesos financieros y operar con agilidad en el mundo cambiante de hoy en día.





Un enfoque continuo para la innovación de la planificación empresarial

Workday está continuamente invirtiendo en mejoras en cuanto a planificación empresarial para ayudar a los clientes a enfrentarse a algunos retos sin precedentes a la hora de afrontar un futuro incierto. Estos avances específicos incluyen:





Una continua innovación en los productos. Durante el año pasado, las nuevas características y capacidades de los productos de Workday Adaptive Planning se centraron en el machine learning, la visualización y la integración. Esta solución cuenta con actualizaciones semanales, así como actualizaciones de nuevas características dos veces al año de forma automática, lo que supone una gran facilidad en cuanto al uso de Workday Adaptive Planning, al mismo tiempo que ofrece sofisticadas capacidades de creación de modelos complejos y nuevos niveles de visualización del desempeño y resultados empresarialesla empresa. Los clientes pueden detectar automáticamente los errores en los escenarios de planificación, ver de forma interactiva los cambios en cuadros y gráficos y generar fácilmente los planes de la organización con un solo clic.

. Workday Adaptive Planning continúa evolucionando para apoyar a los clientes de grandes empresas en la creación de modelos y planificación de la empresa. El motor in-memory de la solución soporta dimensiones virtualmente ilimitadas, ideal para clientes con operaciones exigentes y globales, particularmente en un contexto como el actual, donde se requiere una planificación detallada para una amplia gama de posibles escenarios. Además, Workday ha certificado a un gran número de partners para su herramienta Workday Adaptive Planning, incluyendo a Accenture, Deloitte y KPMG, ampliando aún más las opciones de implementación disponibles para los clientes. Estas organizaciones ofrecen apoyo y servicios adaptados a las grandes empresas en migración a una infraestructura cloud. Soluciones para la vuelta al trabajo. Los responsables tanto de finanzas como de recursos humanos se encuentran en una posición crítica para ayudar a evaluar las opciones y los impactos asociados con la vuelta al trabajo, incluyendo la forma en que la empresa puede crecer y reaccionar de manera diferente en el futuro. Workday ofrece soluciones de vuelta al trabajo, que incluyen la planificación de la fuerza laboral, planificación de retorno al lugar de trabajo y soluciones de planificación financiera que permiten a los clientes operar con agilidad en este momento de incertidumbre.

El reconocimiento de los clientes

Gartner Peer Insights documenta la experiencia del cliente a través de calificaciones verificadas y revisiones efectuadas por otros compañeros de profesión. Desde el 6 de octubre, las revisiones de los clientes de Workday cuentan con una puntuación media de 4,9 de 5, basado en 22 análisis de soluciones de Cloud Financial Planning y Analysis e incluyen lo siguiente:





"Herramienta de planificación sobresaliente, la mejor de su clase y por delante de sus competidores," — Director Financiero Senior, Industria de la Salud [leer reporte completo]

"Adaptive Insights pone sobre la mesa una solución de planificación financiera con muchas posibilidades que agilizan su utilización. La integración de los datos con fuentes externas resulta sencilla y funciona sin problemas." — Director Financiero, Industria de servicios [leer reporte completo]

Comentarios

"El papel de la planificación cambió de la noche a la mañana con el impacto de la pandemia, convirtiendo los procesos de planificación empresarial en funciones de misión crítica", señala Kshitij Dayal, Manager General de Planning Products de Workday. " Ya sea de forma independiente o como parte de la suite Workday, Workday Adaptive Planning se adapta a las empresas para ayudar a nuestros clientes a lograr la agilidad empresarial que exige el entorno actual. Creemos que el hecho de haber sido nombrados líderes en el Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones de análisis y planificación financiera en la nube se basa en nuestra capacidad para ofrecer una solución poderosa que apoye un proceso de planificación continuo para la mayor de las empresas."





"Cuando golpeó la pandemia, vimos una caída de casi el 50% en loa beneficios derivados de los pacientes en sólo un mes, caída del volumen de las urgencias y las cancelaciones de las cirugías electivas," asegura Alex Dali, CFO de ApolloMD, líder en la industria de servicios de outsourcing clínico. "Afortunadamente, ApolloMD ya había pasado a un proceso de planificación continua utilizando Workday Adaptive Planning. La planificación de escenarios fue clave para mantenernos al día en circunstancias cambiantes y de esta forma tomar decisiones clave."





"El coronavirus ha acelerado el paso a la nube para muchos de nuestros clientes y la planificación se ha convertido en una de las principales prioridades en cuanto a transformación digital," apunta Jason Dess, líder de estrategia nacional y finanzas de operaciones en Deloitte. "Las empresas reconocen que tener un único sistema de planificación en la nube da a las grandes organizaciones un nivel de visibilidad y agilidad que no se puede igualar con las herramientas heredadas. Añadir Workday Adaptive Planning a nuestro porfolio nos permite ofrecer a los clientes una solución de planificación líder que puede ser ampliada en toda la empresa, escalando tanto en tamaño como en múltiples funciones."





Información Adicional





- Leer en el blog “Workday nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones de planificación y análisis financiero en la nube”





- Leer una copia del informe de Gartner en la website de Workday





- Demostración de Workday Adaptive Planning





1 Gartner “Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis,” de Robert Anderson, Greg Leiter, John Van Decker, 6 de octubre de 2020.Anteriormente figuraba como Adaptive Insights hasta que Workday anunció la adquisición de la compañía en junio de 2018.





2Adaptive Insights se llama Workday Adaptive Planning desde mayo de 2020.





Aviso legal de Gartner:

Gartner no respalda ningún proveedor, producto o servicio descrito en nuestras publicaciones de investigación, y no sugiere a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las más altas calificaciones u otra distinción. Las publicaciones de investigación de Gartner se componen de opiniones de la organización y no deben ser interpretadas como declaraciones de facto. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.





Las revisiones de Gartner Peer Insights constituyen las opiniones subjetivas de los usuarios individuales basadas en sus propias experiencias y no representan los puntos de vista de Gartner o de sus afiliados.





Sobre Workday

Workday es proveedor líder en aplicaciones cloud de finanzas y recursos humanos para empresas. Fundada en 2005, Workday ofrece servicios de gestión financiera, capital humano, planificación y aplicaciones analíticas diseñadas para las empresas más grandes del mundo, instituciones educativas y agencias gubernamentales. Organizaciones que han elegido a Workday van desde medianas empresas a compañías de Fortune 50.





Declaraciones que se refieren a previsiones futuras

Esta nota de prensa contiene declaraciones acerca del futuro; entre otras cosas, declaraciones sobre el rendimiento y los beneficios esperados de las ofertas de Workday. Las palabras "creer", "puede", "hará", "estimar", "continuar", "anticipar", "pretender", "esperar", "buscar", "planear", "proyectar" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones de carácter prospectivo. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos están implícitos en estas perspectivas, pero no se limitan exclusivamente a ellos. Los riesgos descritos en nuestros registros con la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluyendo nuestro Formulario 10-K para el año fiscal que termina el 31 de enero de 2020 y nuestros informes futuros que podemos presentar ante la SEC de forma eventual podrían causar que los resultados reales varíen con respecto a las expectativas. Workday no asume ninguna obligación y no tiene actualmente la intención de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas después de la fecha de esta publicación.





Cualquier servicio, característica o función no publicada a la que se haga referencia en este documento, nuestro sitio web u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que no estén accesibles de manera pública actualmente están sujetos a cambios a discreción de Workday y pueden no ser entregados como se concibieron o directamente no ser entregados. Los clientes que contraten los servicios de Workday, Inc. deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios, características y funciones que están disponibles actualmente.





© 2020. Workday, Inc. Todos los derechos reservados. Workday y el logotipo de Workday son marcas comerciales registradas de Workday, Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.





