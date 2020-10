Social Energy, la empresa pionera en energías renovables, vuelve a innovar con una calculadora de precios Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 12:47 h (CET) • En tres sencillos pasos permiten averiguar el coste real de beneficiarte de la tecnología fotovoltaica, calcular el ahorro y olvidarse para siempre de los abusos de la factura de la luz. • Además, han creado una modalidad de asimilación colectiva, hasta ahora inexistente en este país, que permite la compra conjunta de un grupo de usuarios, con las evidentes ventajas para sus participantes La empresa andaluza Social Energy sigue creciendo a pasos agigantados en el mercado nacional, espoleados por el boom de las renovables y su carácter innovador. En un corto periodo de tiempo han conseguido posicionarse por méritos propios en el top de mejores empresas de energía renovables del mercado español. Su apuesta por expandir una energía limpia y accesible a todos se ha visto complementada por un marcado carácter novedoso en la búsqueda de prestaciones al usuario que ha sentado, como una seña de identidad, las bases de su crecimiento.

Ahora, manteniendo esa línea innovadora y en un ejercicio de transparencia sin precedentes en el sector de las empresas energéticas del país, acaban de instaurar un novedoso sistema de cálculo por el que un usuario puede conocer el coste real de la instalación que necesita. En tres sencillos pasos, a través de una simple calculadora, se pueden conocer las necesidades específicas de un inmueble o finca y los gastos que implica, además de especificar el ahorro que supone.

Otro de los aspectos inéditos que Social Energy ha creado para democratizar el acceso a la energía limpia es una nueva modalidad de compra, la compra colectiva, que consiste en reunir a un número variable de personas para una contratación conjunta de las instalaciones fotovoltaicas y aprovechar el abaratamiento de costes. Esta modalidad no quiere decir que las instalaciones sean compartidas, cada uno tiene su presupuesto, con la mejor opción para su vivienda, pero la compra es colectiva, y los beneficios también. En este momento ya se están comenzando a contratar a comunidades de compra apoyadas por Ayuntamientos de toda Andalucía, y así llevar la energía renovable a todos los hogares.

La otra gran virtud de Social Energy es la alta valoración de su servicio post-venta, incomparable dentro del sector, ya que ofrecen dos años de mantenimiento gratuito y la conexión a las centralitas de la empresa para poder interceptar cualquier tipo de fallo y corregirlo antes de que el propio cliente pueda darse cuenta.

Por supuesto, los cimientos de este crecimiento están sustentados sobre una atención personalizada antes cualquier incidencia que afecte a cada usuario. Eso, y que la empresa andaluza se enorgullece de ofrecer las mejores instalaciones en relación calidad-precio de todo el mercado. Tanto es así que se comprometen “a rebajar el precio si el consumidor nos trae un precio más económico”, como destacan desde su departamento comercial.

Creadores de un modelo exitoso basado en la ecosostenibilidad

Los números ofrecidos por Social Energy dan una idea bastante precisa del crecimiento exponencial que están experimentando. Solo en los meses de julio y agosto, la plantilla de trabajadores se ha visto aumentada a casi el doble (pese a la mala situación económica), y mantiene su plan de crecimiento en Andalucía, Extremadura, Canarias y está a punto de abrir franquicias en Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Castilla y Leon este próximo mes de octubre.

En la actualidad, esta empresa cuyo emblema es la revolución solar, tiene un ritmo de 300 kw mensuales entre el sector de los particulares y empresas, flujo que afirman se va a duplicar en el próximo trimestre. Además, cuentan con una sede central en Sevilla, con más de 1500 metros cuadrados, que nutren a las franquicias de todo el país.

Estudios personalizados gratuitos

Social Energy ha puesto énfasis en el desarrollo de un sistema sencillo, rápido y eficiente, que facilite de un modo claro las posibilidades del consumidor. Para los interesados, solo con rellenar un escueto formulario se pone en funcionamiento un proceso rápido que empieza con la realización de un estudio pormenorizado de la vivienda o empresa.

A partir de este análisis, los expertos de Social Energy le informan sobre los productos más adecuados y la mejor instalación, con lo que, explican, “ahorramos años de dolor de cabeza para usuarios, por no hablar de los años de sufrimiento a la atmósfera".

Además, recuerdan, una persona puede obtener financiación totalmente garantizada, y pueden ahorrar hasta el 80% de su factura de la luz. Un 100% si deciden realizar una instalación aislada.

En palabras de la dirección de Social Energy, “Hemos creado una Revolución, la Revolución Solar, en el que cada persona que se une está generando su propia energía y, además, aporta su granito de arena en la lucha contra el cambio climático gracias a la generación de energía limpia, son los llamados Revolucionarios Solares”.

