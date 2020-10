Nuevo producto de Aquatreat: Depuradoras de agua Ecoflo Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 12:51 h (CET) La empresa de depuración de aguas Aquatreat ofrece un nuevo producto, el cual permite mejorar la calidad del agua de las fosas sépticas tradicionales ECOFLO es una depuradora de agua compacta para el uso doméstico que permite mejorar la calidad de las aguas provenientes de la salida de una fosa séptica convencional, a través de la instalación de un filtro biológico aireado, que cuenta con un medio filtrante y de soporte formado por cáscaras de coco. ECOFLO es un nuevo producto de Aquatreat que supone una gran solución también para actuar a modo de tratamiento terciario, después de una planta de tratamiento de aguas residuales, para mejorar la calidad del efluente antes de ser vertido al medio ambiente.

El tratamiento completo de esta nueva depuradora de Aquatreat se divide en dos fases distintas:

La primera fase es la de digestión de las aguas residuales y se realiza en la propia fosa séptica, la cual estará equipada previamente con un prefiltro lamelar de alto rendimiento, ubicado en la tubería de salida, donde se decantarán los sólidos y se retendrán los flotantes. Allí se generará la digestión anaeróbica de los lodos que hayan quedado acumulados.

La segunda fase de la depuradora doméstica compacta ECOFLO se basa en el tratamiento biológico que se lleva a cabo en un filtro de cáscara de fibra de coco, en el que el residuo tratado se descarga de forma uniforme y por la gravedad, mediante la arqueta de distribución por el área disponible del medio filtrante, que va a conseguir que las colonias de microorganismos cuenten con un medio húmedo para su correcto crecimiento y desarrollo.

Los equipos ECOFLO de Aquatreat disponen de marcado CE que quiere decir que siguen la norma UNE-EN 12566-3:2017, que certifica la eficiencia del tratamiento que se realiza, partiendo de agua bruta tipificada, el consumo energético, la capacidad de depuración, la estanqueidad del agua y también el comportamiento estructural (resistencia mecánica y la durabilidad).

Esta nueva depuradora cuenta con grandes ventajas, ya que ECOFLO no necesita electricidad, no tiene equipos electromecánicos, cuenta con un alto rendimiento de depuración, ofrece una ausencia de ruidos y olores, tiene un equipo modular que le aporta flexibilidad al sistema, es perfecto para poblaciones flotantes, mejora las calidades del agua de vertido de las fosas sépticas convencionales, tiene un mínimo impacto visual, está fabricado en polietileno y tiene un mantenimiento muy fácil y reducido.

Para contactar con Aquatreat puede hacerse rellenando el formulario de la página web, llamando al 93 511 17 59, enviando un correo electrónico aquatreat@aquatreat.es o bien acudiendo personalmente a C/Cot, 45, Ripollet, Barcelona.

