Los Vinos Bella Pilar reconocidos por su calidad y su apuesta por la innovación Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 12:24 h (CET) La joven marca de vinos acumula premios nacionales e internacionales con su cuidada imagen, que ofrece una botella única en el mundo que permite la interacción con el consumidor Pocas marcas han irrumpido en el sector vinícola con la fuerza de los Vinos Bella Pilar que triunfan con un enfoque que aúna una imagen muy cuidada y ajustada totalmente al siglo XXI y el aval de la calidad de su producto, con DO La Mancha y varios premios nacionales e internacionales.

El vino es un homenaje las mujeres de la familia, con nombres tan atrevidos como Coraje, Carisma, Instinto, Solemne, Alegria, Temple o Pureza. Contando con etiquetas cuidadas y desenfadadas. Los premios ganados reconocen la buena química entre el departamento de marketing y sus enólogos.

A nivel internacional el vino Bella Pilar Coraje ha ganado el oro en el Berliner Wein Trophy. Un concurso considerado el más importante de vinos de Alemania y uno de las principales de Europa, contando con el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Unión Internacional de Enólogos.

Este tinto, que combina Tempranillo con Petit Verdot, también ha triunfado en Asia, obteniendo el oro en el Asian Wine Trophy, tras la valoración de 140 jueces de todo el mundo en el concurso más antiguo del continente asiático y que está dentro de la World Federation of International Wine Competitions (Vinofed).

A nivel nacional, cuatro de los vinos Bella Pilar lucen ya las medallas de los premios Mezquita, los más veteranos de la península, y cinco de sus botellas lograron la distinción de calidad cuatro estrellas en la Guía Peñín, referencia del sector y cuyos profesionales catan cada año más de 11.800 vinos de 2.100 bodegas.

La mezcla de juventud, marketing y calidad va de la mano del atrevimiento. La innovación llega con su original tapón, que puede personalizarse para recordar el día en que se degustó el vino Bella Pilar. La etiqueta también es interactiva y se puede anotar en ella los detalles de la velada con el medidor de momentos, que en redes sociales deriva en el hashtag #momentosBellaPilar. Este cóctel entre imagen y sabor, ha despertado interés internacional y las exportaciones viven un aumento constante. Como muestra. la página web tiene traducciones al inglés, chino, alemán, francés y portugués. La producción alcanza ya los 800 millones de litros anuales.

“El crecimiento de la marca nos muestra que estamos haciendo un buen trabajo en la apuesta por vinos de calidad a precios asequibles. Los mensajes positivos de los clientes son el mejor premio y nos empujan a seguir trabajando por los vinos ecológicos de calidad y con nuestro toque personal”, destaca la sumiller de la marca, Vanesa Segovia. La cuarta pata del éxito de Vinos Bella Pilar es el precio, ofreciendo alta calidad y poniéndolo al alcance de todos los bolsillos.

Finalmente, los Vinos Bella Pilar se han sumado a los nuevos tiempos de preocupación por la sostenibilidad: cuatro de sus vinos son 100% orgánicos, sin fertilizantes ni productos químicos sintéticos, y las botellas están hechas con 100% vidrio reciclado y el cierre es un tapón de corcho, intentando reducir al mínimo el uso de plásticos.

