Cuidar la piel y la melena este invierno con Vidalim

miércoles, 28 de octubre de 2020, 12:27 h (CET) Las bajas temperaturas no son las mejores aliadas para la piel y pelo, ya que también sufren las inclemencias del tiempo. Es muy importante prepararse para ello manteniendo una nutrición saludable y un buen estado de salud Vidalim es un complemento alimenticio de Omega-3 DHA de microalgas en aceite de oliva virgen extra con antioxidante de romero que prepara la piel y el pelo para las épocas invernales protegiéndolos de sus efectos negativos.

¿Cómo actúa sobre la piel?

Durante el invierno se produce una disminución en la hidratación de la piel, así como un aumento en el pH y una rigidez de la capa externa. Esto provoca que la piel esté más seca y frágil, dando lugar a mayores irritaciones.

Los ácidos grasos Omega-3 DHA que incluye Vidalim, son el mejor complemento para mejorar la gravedad de algunos trastornos de la piel (alergia, fotoenvejecimiento, dermatitis, etc.) al inhibir y competir con las sustancias inflamatorias que las producen.

El origen marino de estos ácidos grasos Omega-3 DHA y su forma de consumirlo a través de un alimento, el aceite de oliva virgen extra, ayuda a incorporarlo en la piel, reduciendo la pérdida de agua e hidratándola para mejorar su función cutánea.

¿Y sobre el pelo?

El pelo también sufre durante el invierno, ya que el cuero cabelludo es más propenso a la deshidratación con el frío y el calor interior de las calefacciones, y por tanto se produce sequedad y cabello quebradizo.

Una mala dieta puede incrementar la pérdida del cabello, pero Vidalim con sus ácidos grasos Omega-3 DHA de microalgas marinas, mejora el crecimiento e incrementa su densidad para evitarlo.

Una nueva forma de tomar Omega3

Gracias a su formato en sobres monodosis con aceite de oliva virgen extra, se puede añadir a cualquier plato sin alterar sus características organolépticas.

Es fácilmente transportabley se puede consumir en cualquier momento y lugar.

VIDALIM ha sido desarrollado bajo dos formulaciones distintas, para adultos y niños.

Consumo fácil y cómodo: al no tener que tragar una cápsula se evitan problemas de rechazo en niños y personas mayores, además de eliminar la sensación de “medicación”.

Contribuye al mantenimiento de una dieta sana y equilibrada.

Es un aliado único para el aliño de los platosen desayuno, comida y cena. Por ejemplo: tostadas, zumos, purés, cremas, legumbres, ensaladas, gazpachos y potitos infantiles, entre otros.

