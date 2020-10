DKV elige la plataforma digital ReHub para ofrecer la telerehabilitación a sus asegurados Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 11:07 h (CET) DKV asegura así la atención a todos los pacientes que necesiten rehabilitación y que no podrían ser atendidos a causa de la situación de pandemia. Por ejemplo, en las salas donde la distancia de seguridad mínima lo impidiera. Este nuevo servicio está activo ya en 15 centros, con la previsión de llegar a más de 100 en los próximos meses DKV ha adoptado la plataforma digital de telerehabilitación ReHub, de DyCare, como solución tecnológica para mejorar la asistencia a los usuarios de sus 1.400 centros de rehabilitación afiliados en toda España. DKV Seguros es la firma pionera en España en servicios de telemedicina.

Con esta plataforma, DKV asegura la atención a todos los pacientes que necesiten rehabilitación y que no podrían ser atendidos en las salas donde hay que respetar la distancia de seguridad. El nuevo servicio se ofrece actualmente en 15 centros, con la previsión de llegar a 100 próximamente y extenderse a toda la red durante el 2021.

Para Julio Lorca, director de desarrollo de Salud Digital de DKV, "la telemedicina ha pasado de ser un complemento, allá donde había pocas alternativas asistenciales, a confirmarse como un modelo esencial de atención clínica, especialmente eficaz durante la crisis de la Covid-19”. Con la plataforma ReHub, “DKV refuerza su apuesta por la telemedicina y mejora la calidad de los servicios de rehabilitación y la experiencia de los usuarios, al ofrecer servicios de fisioterapia en cualquier ubicación”, explica Lorca.

Silvia Raga, CEO de DyCare Solutions, destaca que “la telerehabilitación posibilita que el paciente pueda continuar con su tratamiento en momentos en que es imposible mantener la distancia de seguridad”.

Programa personalizado de rehabilitación

DyCare, pionera en soluciones innovadoras para pacientes que sufren trastornos musculoesqueléticos, ha desarrollado la plataforma de telerehabilitación ReHub®, que cubre todas las fases del proceso de rehabilitación, desde la primera visita hasta la total recuperación del paciente. Hasta el momento, son más de 800 los pacientes que se han tratado con este nuevo sistema.

De cara al paciente, “ReHub aumenta su motivación y corresponsabilidad con el tratamiento, al sentirse más protagonistas de su mejora y evolución mientras realizan los ejercicios en cualquier lugar y momento” explica Silvia Raga, CEO de DyCare. De este modo, se consigue una adherencia superior al 80%, una menor tasa de abandono y una mejor efectividad terapéutica, demostrada en validaciones clínicas.

Gracias a ReHub, el fisioterapeuta puede crear un programa personalizado de rehabilitación para cada paciente y hacer un control progresivo de su evolución con datos reales y objetivos, a medida que el paciente va realizando los ejercicios propuestos. El paciente y el profesional están siempre conectados a través de un chat o videollamada, reduciendo significativamente el síndrome de abandono del paciente y aumentando la motivación por seguir el tratamiento.

En sus inicios, DyCare contó con el apoyo de la farmacéutica alemana Bayer mediante el programa Grants4Apps y recibió el reconocimiento de la Comisión Europea en el marco del proyecto Horizon 2020 por su innovadora plataforma ReHub.

El Grupo DKV es parte de ERGO, uno de los mayores grupos aseguradores en Alemania y Europa. Cuenta en España con varias empresas que cubren y aseguran diferentes aspectos, entre ellas DKV Servicios, especializada en servicios de salud y bienestar, que desarrolla las soluciones de salud digital.

Equipo DyCare Solutions

DyCare Solutions es un proyecto fundado por Silvia Raga y Ricardo Jauregui, profesionales que han desarrollado su carrera en ingeniería aplicada a la salud durante más de 10 años.

Silvia Raga es Ingeniera y Magister en Biomédica, MBA y con más de 10 años de experiencia en el sector salud. Ha cubierto diferentes posiciones a nivel internacional en el ámbito de la gestión e innovación, tanto en un entorno empresarial como hospitalario en empresas como CID Spa o Hospital de Sant Pau.

Ricardo Jauregui es Ingeniero electrónico, PhD en simulación numérica y Project Manager Profesional (PMP©) con más de quince años de recorrido en gestión y desarrollo de proyectos de investigación e innovación en empresas líderes del sector sanitario, como Roche Diagnostic.

