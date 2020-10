La importancia de nuestro sistema inmune durante el coronavirus Consejos para cuidarlo Ana Ruiz de Infante

miércoles, 28 de octubre de 2020, 12:25 h (CET) Si hay un tema que ahora se ha convertido en actualidad es sin duda esta pandemia, y cómo conseguir que nuestro sistema inmunológico se mantenga más sano y fuerte que nunca. Sin duda, este es el responsable de la defensa del organismo frente a virus y bacterias, y por ello ahora más que nunca es importante mantener un buen estado de salud.



“Para aumentar las defensas es aconsejable seguir una dieta rica y equilibrada, variada, coloreada y con especial atención en añadir frutas y verduras, con el fin de aumentar la ingesta de antioxidantes y nutrientes asociados al aumento de las defensas”, sostiene Meritxell Martí, farmacéutica, gerente de la Farmacia Meritxell, escritora y divulgadora.



A medida que nos hacemos mayores, nuestro sistema inmunológico se vuelve más susceptible a las infecciones, todos nos preguntamos cómo podemos fortalecerlo, por ello dormir bien, llevar una dieta equilibrada y hacer al menos 30´de ejercicios diarios, son algunas de las premisas que todos deberíamos seguir para conseguir que nuestro sistema inmune no se debilitara.



El investigador Jorge Domínguez, farmacéutico, y Doctor en biociencias moleculares por la Universidad Autónoma de Madrid nos explica: “El sistema inmune es el encargado de protegernos a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, una función tan importante, requiere la intervención de un gran número de células y moléculas. Todas ellas se organizan para actuar mediante mecanismos concretos en distintos niveles de defensa con el objetivo de desarrollar una respuesta adecuada a cada ataque”.



Existe la inmunidad innata, la adquirida y la entrenada, ¿pero sabemos realmente qué significa cada una de ellas?



Cuando un agente extraño invade nuestro organismo la inmunidad innata es la primera en actuar. Su respuesta aparece en seguida tratando de destruir el agente agresor desde el primer momento que ingresa en el cuerpo. La inmunidad adquirida es la que se activa a continuación, actuando de manera específica frente a cada ataque.



Anteriormente se pensaba que la inmunidad adquirida era la única que presentaba memoria inmunológica. Sin embargo, los últimos estudios en el campo de la inmunología han demostrado que la inmunidad innata, aunque por mecanismos diferentes, sí puede adquirir memoria. A esta memoria que adquiere la inmunidad innata es lo que se ha denominado inmunidad entrenada. Un sistema inmune entrenado permite desarrollar una respuesta más rápida, efectiva y ajustada, es decir, adecuada a cada situación. Además, será una respuesta de “amplio espectro”, ya que mejora la actuación frente a cualquier patógeno de manera inespecífica.



“Muchas veces no somos conscientes de la gran cantidad de factores que afectan a nuestro sistema inmune, haciéndolo mucho más vulnerable. Situaciones cotidianas como el estrés, la falta de sueño o una mala alimentación son sus peores enemigos. Entrenarlo es clave para que nuestras defensas estén en forma y a punto para enfrentarse a cada situación”, concluye Jorge Domínguez.



Una buena manera de reforzarlo es añadir en nuestra dieta algún complemento, como es el caso de INMUNOFERON, con AM3® Technology, patentada por Cantabria Labs, que con ingredientes como el zinc y la vitamina D, contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmune.



