SumaCRM y Efficy lanzan un nuevo curso gratuito de ventas

martes, 27 de octubre de 2020, 17:55 h (CET) El editor de CRM europeo Efficy lanza un nuevo curso de ventas inspirado en la formación que hace 4 años lanzo SumaCRM, empresa del mismo sector basada en Madrid que adquirió hace un año En 2016 la empresa de CRM española SumaCRM lanzo un curso de ventas gratuito auspiciado por nombres reconocidos del sector de las startups como Jean Derely, Iñaki Arrola o Diego Ballesteros.

En estos 4 años por la formación pasaron 10.577 comerciales dejando muy buenas reseñas:

"Me ha encantado. Directo al grano y con técnicas realmente útiles. Es cierto que por mas libros que leas siempre planean por encima del problema y nunca acaban de dar ejemplos concretos".

"Me encanta el curso de ventas, me ha servido mucho para contrastar algunos detalles que me vienen muy bien. Buen trabajo, en cuanto lo termine de leer entero seguramente me compraré el libro".

La formación estaba enfocada en la venta a empresas pequeñas y medianas, que en definitiva, se trataban del público objetivo del editor de CRM afincado en Madrid.

Por eso mismo, según declaran desde Efficy, cuando adquirieron SumaCRM e inspirados por la experiencia de estos en la edición y publicación gratuita de formación especializada en ventas, recogieron el testigo y empezaron a desarrollar su propio curso de ventas.

En esta ocasión, enfocada en empresas más grandes y centrada en cerrar tratos de 20.000 euros en adelante.

Como mencionan en sus primeras lecciones, "las ventas a pequeñas empresas no se parecen en nada a las ventas a grandes empresas, por eso, si queremos perseguir a los peces más grandes del estanque, tenemos que asegurarnos de llevar las redes y las cañas adecuadas".

Además, para asegurarse la calidad de los contenidos ofrecidos, no están contando solo con su conocimiento interno sino que estan invitando a cada una de las lecciones a algunas de las voces más autorizadas del sector, como Iñaki Alcaraz, socio director de AGLV o Xavier Laballós, fundador de Growth Hacking Course.

Hasta ahora han lanzado las 4 primeras lecciones de la formación y la han visto en total 3.951 usuarios.

Se puede acceder a la primera lección desde aquí.

