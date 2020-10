Fundación Friedrich Naumann por la Libertad presenta #FemaleFoward junto a Eva Díaz, directiva transexual Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 17:05 h (CET) El proyecto #FemaleForward involucra a mujeres y hombres en debates y busca crear un espacio de igualdad de oportunidades hacia el empoderamiento. Eva Díaz, embajadora en España para #FemaleFoward, aporta su experiencia e historia para demostrar cómo las organizaciones y empresas prosperan cuando ellas asumen roles de liderazgo Esta mañana, la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad ha presentado en Madrid su campaña #FemaleFoward, en un evento digital en el que han intervenido Sofía Ruiz-Tapiador, directora de Control de Gestión Exaccta Soluciones y Mercedes Wullich, fundadora de Mujeresycia y del ránking Top 100 mujeres líderes en España, además de David Henneberger, director de la oficina en Madrid de la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad y la embajadora de esta iniciativa: Eva Díaz, CEO de Appogeo Digital y ex COO Accenture, Deloitte y KPMG, quien completó su proceso de transición de identidad de género en 2015, pudiendo mantener su actividad profesional y personal durante este proceso y convirtiéndose en una referencia para una mujer en transición y con capacidad de gestión.

Hacia el empoderamiento de la mujer

El objetivo de Female Forward es alzar la voz por la igualdad y el empoderamiento, obviando las jerarquías y ofreciendo las mismas oportunidades a todos, dando a entender que las mujeres tienen un papel más que importante en la sociedad. Y es que, está demostrado que las empresas y sociedades prosperan cuando las mujeres asumen roles importantes. De este modo, quieren junto con la legislación adecuada, proporcionar recomendaciones para que más mujeres puedan dar un paso adelante.

Durante el encuentro, se han abordado no sólo las problemáticas sino también los retos y oportunidades a los que se enfrentan las mujeres en el mundo empresarial en la nueva era digital para crecer, promocionarse y asumir cargos jerárquicos y direcciones. Durante esta sesión, además se presentó en exclusiva el video documental en el que Eva Díaz expone las principales barreras a las que se tuvo que enfrentar como mujer en puestos de liderazgo empresarial tras haber conquistado, como hombre, el éxito en el top management de las consultorías en España.

Ver video documental 15 minutos de duración con subtítulos en español: https://youtu.be/mVhKD9VEoJo

Eva Díaz, la historia ejemplar

Durante el evento, Díaz ha descrito su historia hasta llegar aquí y lo que le ha costado dar el paso debido a los prejuicios de la sociedad: “nací hace 57 años como hombre. Desde muy joven sentí que algo andaba mal. Decían que era un niño, pero algo, que no entendía, sentía y vestía como una niña. En los años 80 o 90, un proceso de transición implicaría que renunciara a la vida personal y profesional. Finalmente, en enero de 2015, tomé la decisión de hacer la transición de identidad de género”, ha explicado Eva Díaz, embajadora de la campaña.

“Al empezar a vivir como mujer, de repente, la misma sociedad que trató como hombre comenzó a tratarme de manera diferente. Pero nada había cambiado... excepto la forma en que visto y presento”, expresa. Como ella, hay muchísimos casos en el mundo, pero que no se atreven a dar el paso.

Para ello, hay que empezar desde el principio, involucrando a las familias, con una educación desde pequeños: “La educación de las niñas es el mayor desafío si realmente existiera un mundo de igualdad”, ha opinado la experta, “enseñándoles que pueden llegar a ser lo que deseen tanto a nivel personal como profesional. Hay que dar ejemplo. Los padres deben ser conscientes de esta realidad y modificar el sistema de valores y educación para que los referentes de las niñas sean las mujeres que han influido a la sociedad y no solo modelos o influencers”.

En definitiva, es saber que es que todos son importantes y juntos es como se hace un mundo mejor: “en este nuevo modelo de sociedad, las mujeres deben convertirse en protagonistas del cambio; hay que estar a la vanguardia. Con la forma de entender el mundo y la sociedad, se puede contribuir a construir un mundo más igualitario, más colaborativo y, en consecuencia, más humano”, ha asegurado.

Por su parte, la también ponente Sofía Ruiz-Tapiador, directora de Control de Gestión Exaccta Soluciones ha resaltado que “somos el país que lidera el paro juvenil en Europa. La actual juventud es una generación perdida, que parece que busca siempre la aprobación de los demás, incluso en las redes sociales. Son atacados constantemente. En ese sentido, hay que seguir avanzando y todas las generaciones deberían empoderarse”. Para ello, “los hombres tienen que empatizar construyendo una sociedad con valores sólidos para apostar por una conciliación”.

Mercedes Wullich, fundadora de Mujeresycia y del ránking Top 100 mujeres líderes en España ha sido la encargada de moderar este evento, enfatizando, que la ambición y el poder tienen su significado: “¿si no hay poder, qué otra posibilidad tenemos?” Wullich también ha resaltado la falta de referentes en estos momentos, un espejo donde mirarse. Asimismo, ha recalcado que “las empresas deberían ser más abiertas y salir de su zona de confort si pretenden obtener resultados interesantes. La diversidad siempre aporta mejoras”. Y prosigue, “aún queda mucho por hacer”.

Una apuesta de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad

Detrás de esta acción se encuentra la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, creada hace más de 50 años, cuyo objetivo es ofrecer propuestas de formación política basadas en la idea del liberalismo, tanto en su Alemania ‘natal’ como en el resto del mundo, para lograr una igualdad.

El Informe mundial sobre la brecha de género 2020 indica que se necesitarán 99,5 años para lograr la paridad de género, pero no descarta invertir en infraestructuras que aseguren que la próxima generación de mujeres pueda desarrollar plenamente su potencial. Por ello, la Fundación Friedrich Naumann quiere ir de la mano y poner su grano de arena con diferentes actividades ayudando a conseguir este reto. La clave está en las sinergias, la colaboración, creatividad y visión human centric.

#FemaleForward pretende demostrar que organizaciones, empresas y comunidades prosperan cuando las mujeres asumen roles importantes en las mismas, con lo que tienen que tener las mismas oportunidades que los demás independientemente de su género. De este modo, luchan porque se logre el éxito de manera indiscriminada, competiendo entre iguales, buscando resultados.

En definitiva, el objetivo de la Fundación Friedrich Naumann es clave porque no hay otro país en Europa que tenga este tipo de organismos que luchen por el diálogo sociopolítico en otros países. Estas fundaciones políticas se basan en los principios del orden fundamental democrático libre y desarrollan iniciativas tanto locales como regionales que promueven la democracia, el estado de derecho, el control democrático de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de coaliciones internacionales de derechos humanos. Así, la Fundación Friedrich Naumann, con más de 1.500 eventos en 2019 en Alemania, educación política y publicaciones diversas, promueven el discurso social y apoyan a la población en su compromiso con la libertad y democracia.

David Henneberger, director de la oficina de Madrid, está especialmente interesado en la igualdad de oportunidades: “Igualdad de oportunidades y la mejor educación para todos son la clave para una sociedad más libre y próspera. Cuando el talento humano queda marginado debido a su estatus social o color de la piel, no sólo es injusto, sino estúpido. Porque esa persona de una familia trabajadora bien podría haber fundado el próximo unicornio o encontrado una cura para la COVID 19”.

Sobre la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad

Se trata de una fundación en la República Federal de Alemania dedicada a la promoción de los principios liberales y la educación política. Su objetivo es promover los principios de libertad y dignidad para todas las personas en todas las áreas de la sociedad. Está activa en más de 60 países de todo el mundo (Europa, África, Asia, América del Norte y Central, etc.). Su equipo trabaja día a día para apoyar los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia. Para lograrlo busca fomentar el diálogo internacional y transatlántico a través de conferencias, viajes de estudio, webinars, seminarios y publicaciones, entre otros medios.

