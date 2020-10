DOOM Eternal tiene un nuevo contenido adicional: Ancient Gods

El juego DOOM Eternal recibe su primer contenido adicional, Ancient Gods, que promete más de seis horas nuevas de juego, con nuevos contenidos, y sin perder un ápice del toque sangriento y adrenalínico tan aclamado por los fans de la saga 2020 fue el año que vio volver a una de las sagas más importantes del mundo de los videojuegos, DOOM Eternal. Ahora, unos meses más tarde, el protagonista, DOOM Slayer vuelve de regreso al infierno para disfrutar de The Ancient Gods, su primera expansión.

id Software ha decidido ampliar la experiencia de la campaña principal de DOOM Eternal. Esta primera parte de The Ancient Gods viene con elementos nuevos pero sin modificar la fórmula que ya se probó en DOOM Eternal y que sin duda, coloca a este título como uno de los más grandes exponentes del género FPS.

La narrativa a lo largo de la historia de Doom nunca ha sido tan protagonista: con Doom de 2016, id Software decidió empezar a cuidar más la narratividad de la saga y con Doom Eternal se nota claramente que existe una intención por crear un universo más complejo e interesante y la historia se expande en The Ancient Gods.

The Ancient Gods Part One arranca justo después del final de la campaña principal de Doom Eternal. Tras acabar con el Icon of Sin y así, detener la invasión del infierno sobre la Tierra, asuntos como la muerte de Khan Makyr y la toma del poder en el infierno de Urdak suponen una gran amenaza para este periodo de paz. Para impedir que las cosas se vuelvan a salir de control, el Doom Slayer, junto con fuerzas de ARC, se embarca en una nueva aventura en búsqueda del Seraphim, un aliado que podría ser clave para la victoria. Con un par de giros de la historia bastante inesperados, todo tomará forma, y llevará al jugador hacia un final que dará pie a lo que será la segunda parte de The Ancient Gods, la cual todavía no tiene fecha de salida.

En términos de gameplay hay varias adiciones que gustarán a los jugadores. La parte historia tendrá una duración de seis o siete horas, dependiendo de la dificultad elegida. La jugabilidad está pensada para alguien que ya atravesó por toda la campaña de Doom Eternal, por lo que desde el primer segundo se requiere de buenas capacidades destructivas, bien entrenadas. Todas las armas y mejoras de habilidades están desbloqueadas desde el inicio y de forma automática.

A lo largo de estas horas de juego, el jugador recorrerá cuatro zonas completamente nuevas no vistas en Doom Eternal. Su composición y forma son muy similares a las del principal: arenas de combate perfectamente diseñadas, mezcladas con partes de exploración y secciones de plataformas que tan bien funcionaron en el juego principal. En The Ancient Gods el jugador encontrará a cuatro nuevos tipos de enemigos, cada uno con sus propios patrones y formas de ataque.

The Ancient Gods Part One cumple con lo que prometió desde que fue anunciado: más de Doom Eternal. Para aquellos jugadores que disfrutaron de este juego hace unos meses, y tengan ganas de más, esta primera parte de The Ancient Gods es ideal. Si el jugador cuenta con la Deluxe Edition de DOOM Eternal, lo único que tiene que hacer es descargar el último parche, de lo contrario, puede comprar el Season Pass o incluso el DLC por separado.

Vídeos

Trailer de The Ancient Gods, primer DLC de DOOM Eternal