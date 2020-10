MiaMare, una creación de diseños decorativos propios Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 15:31 h (CET) Al trabajar con Miamare se obtendrá asesoramiento personalizado y exclusivo en la zona de los usuarios. Además, estos tendrán acceso a un amplio catálogo digital donde podrán encontrar ofertas adaptadas y únicas dependiendo del tipo de cliente que sean, por lo que esta es una oportunidad totalmente única y muy difícil de rechazar El diseño de espacios exclusivos ahora es una realidad gracias a la plataforma miamare.es, a través de la cual los usuarios podrán fusionar estilos mediterráneos, rústicos y étnicos de forma exclusiva y diferente en su zona. Además, también apoyarán la producción de artesanos y sus familias.

Uno de los elementos decorativos más destacados son las conchas y caracolas marinas, las cuales también se usan como instrumento musical en la zona de las islas del Pacífico. En el caso de España, en la zona de Cantabria se conoce a la caracola de mar Strombus gigas, que sirve para la danza guerrera de Baila de ibio, mientras que en Canarias las caracolas marinas han sido utilizadas en fiestas populares por los guanches como instrumento musical de viento.

Las caracolas de mar han formado parte de la historia fenicia, egipcia y griega, por lo que gran cantidad de monumentos de piedra rojiza están fabricados con incrustaciones de conchas marinas. En ciudades y pueblos que se encuentran cerca de puertos marítimos mediterráneos también se encuentran monumentos de piedras de grano de arena desde las que se pueden observar también incrustaciones de conchas.

Las caracolas han estado en infinidad de poemas y relatos a lo largo de los tiempos, y forman parte del gran ecosistema marino tan frágil de la actualidad. Por ello, es necesario comprender su importancia para poder preservar y cuidar su hábitat.

Ya sean caracoles, moluscos, o conchas y estrellas, estos elementos se utilizan en la decoración marina a través de figuras de caracolas en madera, las cuales se usan tanto para los hogares como para las tiendas de decoración. Por eso, en miamare.es/decoracion-con-conchas-marinas/ los usuarios podrán encontrar toda la información que necesitan con respecto a estos elementos decorativos, en caso de querer utilizarlos para su vivienda, lugar de trabajo, etc. Las estrellas de mar, los caballitos de mar o erizos naturales pueden preservarse si se siguen las indicaciones adecuadas.

En la decoración marina, existen artículos de figuras de madera o resina que al verlos al natural llaman la atención por su belleza y color. Sin embargo, las imitaciones también son buenas y más respetuosas con el medio ambiente, lo que también ayuda a crear una atmósfera relajada y marina en la vivienda, espacio de trabajo, etc. Esto puede conseguirse fácilmente también con figuras de imitación sin necesidad de recurrir a las conchas marinas naturales del mar, respetando su vida y su hábitat. En caso de que los usuarios quieran unirse a la decoración marina de madera y de resina, solo tendrán que visitar la página de Mia Mare, donde siempre tendrán un gran surtido de estos elementos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.