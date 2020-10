'PwC Francia y el Magreb' firman un contrato con Atos por más 100 millones de euros Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 15:35 h (CET) Atos, líder mundial en transformación digital, anuncia la renovación de su contrato con 'PwC Francia y el Magreb' por un período de cinco años y por un importe de más de 100 millones de euros para la gestión de todos los servicios digitales y estaciones de trabajo para los empleados de PwC en Francia, Argelia y Marruecos Atos se encarga de la externalización y transformación de los servicios digitales y las aplicaciones de misión crítica de PwC, ahora alojados en los centros de datos de Atos, en una nube híbrida segura o en la nube privada dedicada de Atos. Atos gestiona el entorno de trabajo digital de todos los empleados y la modernización del centro de seguridad. El contrato incluye una cláusula y medidas dedicadas a la reducción de la huella de carbono para todos los servicios.

“Como parte de nuestra búsqueda continua de innovación y mejora de la eficiencia operativa, hemos iniciado una nueva fase en la transformación de nuestros recursos tecnológicos. En los últimos 6 años, Atos ha demostrado su capacidad para garantizar un nivel de calidad y seguridad acorde con nuestros requerimientos, bajo la supervisión de nuestros expertos, valorando la innovación y favoreciendo un modelo operativo flexible. Por lo tanto, hemos decidido renovar nuestro contrato por los próximos 5 años" dijo Guillaume Lorain, Socio Director y COO de PwC Francia y el Magreb.

“Atos y PwC Francia y Magreb trabajarán mano a mano para lograr el objetivo de PwC de alcanzar la neutralidad del carbono para 2030. Esta es una parte importante del nuevo contrato", dice Raphaël Hélion, CITO de PwC Francia y el Magreb.

Atos está prestando apoyo a PwC en la migración de su sistema de información -servidores y aplicaciones de gestión empresarial- a un entorno de nube híbrido seguro o en la nube privada dedicada de Atos para la eficiencia operativa y financiera en las operaciones cotidianas de los empleados del grupo. Atos garantiza la seguridad de extremo a extremo de todos los servicios del entorno de trabajo: desde el despliegue de nuevos ordenadores para los 6.000 empleados hasta la gestión del Service Desk.

Atos también integrará 'PwC Francia y la "Fábrica de RPA" del Magreb aportando sus competencias y tecnologías, en particular en materia de IA y de servicios gestionados, en beneficio de los clientes internos y externos de 'PwC Francia y del Magreb'. PwC también ha conservado el centro de servicios de Atos ServiceNow para sus propias necesidades.

La supervisión de la seguridad de todos los sistemas de información de 'PwC Francia y el Magreb' está a cargo del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de Atos, bajo el control y la supervisión de los expertos de PwC, con operaciones de seguridad automatizadas y funciones de vigilancia.

En todos sus servicios, Atos se compromete a apoyar la política ambiental de PwC reduciendo la huella de carbono de sus servicios y equipos, así como a promover la energía renovable, con el fin de lograr cero emisiones de carbono. Atos también promoverá la accesibilidad para los trabajadores con discapacidades y garantizará la diversidad dentro de sus equipos.

“Como socio de PwC desde 2014, Atos ha demostrado su capacidad para apoyar a la organización proporcionando un servicio de calidad, al tiempo que permite a PwC aprovechar la transformación de sus aplicaciones de negocio", añadió Jean-Philippe Poirault, vicepresidente ejecutivo, director mundial de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología de Atos. "Estamos encantados de continuar nuestra asociación con PwC y de aportar nuestra experiencia como líderes en servicios de nube híbridos y servicios de orquestación asociados, así como expertos en servicios digitales seguros en el lugar de trabajo, todo ello con un enfoque sostenible y libre de carbono, que está en línea con nuestra ambición estratégica”.

En los últimos 10 años, Atos ha desarrollado una experiencia única en descarbonización, reconocida en todas las clasificaciones de sostenibilidad. El Grupo ha anunciado su compromiso de lograr emisiones netas de carbono cero para 2035, reforzando su liderazgo y su ambición de convertirse en el líder de la descarbonización y la tecnología digital segura.

