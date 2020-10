Climnatur, compromiso con el medio ambiente en el lugar de trabajo

Si se consigue mejorar la productividad de los trabajadores a través de una mejoría de las condiciones de climatización en el entorno de trabajo, esto será más beneficioso para los negocios y tendrá cierto compromiso con el medio ambiente. Por eso, Climnatur es la mejor alternativa para llevar a cabo esta solución ideal La climatización natural es un proceso por evaporación de agua que promueve los beneficios globales para el medio ambiente, la naturaleza y todo el planeta. Además de suponer un importante ahorro, también elimina olores y bacterias gracias a un alto intercambio de aire. Mediante el uso de un proceso natural de frío, se puede mantener el confort térmico en los edificios, haciendo que el ahorro en el consumo total de energía sea sustancial.

Por eso, la plataforma climnatur.com es la solución ideal para todos los usuarios que necesiten más información sobre esta climatización. Climnatur.com es actualmente referente en la instalación de sistemas de climatización ecológicos en la ciudad de Sevilla. Cuentan con más de 20 años de experiencia en bioclimatización e instalaciones mediante sistemas evaporativos. Por este motivo, todos los usuarios que deseen instalar dicho sistema, solo tendrán que recurrir a ClimNatur, ya que ellos son los expertos que se encargarán de llevar todo el proceso de manera rápida y eficaz.

La climatización es fundamental en las naves industriales, ya que la posibilidad de trabajar en un ambiente cómodo también hace que incremente la producción, lo que es beneficioso para el negocio. El cambio climático, sin embargo, está provocando que en la geografía actual se produzca una subida anual de 0,5 grados por encima de la media de referencia, contando con zonas que están incluso por encima de un grado. Lo que es más probable, es que cada vez haga más calor de lo normal en la Península y en las Islas Baleares durante los próximos años. Esto no sería ningún problema, de no ser porque en los meses de repercusión de la temperatura (que suelen ir de mayor a septiembre, aproximadamente), se estuviera disfrutando de unas vacaciones en la playa o en la montaña.

Sin embargo, para las personas que no tienen la oportunidad de hacer este tipo de actividades, se les presenta una necesidad de climatización en naves industriales y locales. Son muchas las empresas que tienen que enfrentarse a problemas de calor que no les permiten trabajar con comodidad. Debido a su actividad (que puede ir desde la producción hasta lavanderías o talleres) o por necesidad de grandes espacios (instalaciones deportivas, almacenes, etc.), dichas empresas se enfrentan a un grave contratiempo, y este es la bajada de los recursos humanos producido por un ambiente térmico.

Esto significa que la persona debe adaptarse al ambiente físico que le rodea durante el trabajo, de manera que pueda evitar riesgos en cuanto a su salud física y psíquica. Para estar cómoda en el lugar de trabajo deben controlarse las variables ambientales e individuales, y por este motivo la buena climatización en las naves industriales es tan importante.

Algunos estudios realizados por la NASA han demostrado que la productividad de las personas cae incluso un 3,6% por cada grado por encima de 22ºC y un 4,8 % por encima de 32ºC. Los trabajadores deben de tener la ropa de trabajo adaptada a su puesto, además de un entorno ambiental adecuado. En ambientes industriales donde existen focos de calor y un local con mucho volumen se puede bioclimatizar a través de la instalación de climatización en grandes espacios con problemas de calor, ventilación general de la nave, etc. Estos sistemas aportan aire del exterior si la temperatura es menor a la del recinto, extracción del calor localizado, eliminación del aire caliente en proximidades de focos caloríficos, etc.