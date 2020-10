Los 4x4: una opción a tener muy en cuenta Cómo elegir los ​neumáticos suv 4x4 adecuados Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 27 de octubre de 2020, 12:00 h (CET)

La pandemia causada por la COVID 19 ha sacudido por completo nuestra sociedad tal y como la conociamos hasta el mes de marzo. Ha cambiado la forma que teníamos de trabajar, de relacionarnos y como, no, con las limitaciones pertinentes de movilidad, de viajar.

Desde entonces, el turismo que ha primado ha sido en su mayoría de interior, sobre todo en los meses de verano, donde los españoles han escogido quedarse en sus playas y sus montañas. Sobre todo, en estas últimos, donde podemos catalogar el turismo como rural, no se ha notado en demasía los efectos de la pandemia como en otros sectores.

De hecho, en España tenemos muchas montañas, así lo demuestra su relieve, siendo este uno de los países europeos con una altitud media más alta: 660 metros. Esto significa que existen grandes desniveles de altura en las carreteras y caminos de nuestro territorio. Esto hace que, a la hora de elegir un nuevo vehículo, no sea nada desdeñable el valorar la opción de hacerse con los servicios de un 4x4.

Volviendo a lo anterior, existe una disciplina de turismo que va ganando adeptos día a día y de la que podríamos decir que existe un auge: el Off Road. Un auge todavía más auspiciado por, como decimos, el crecimiento del turismo rural. Evidentemente, existen distintas modalidades de todoterrenos, el 4x4 engloba a los SUV, franqueadores, corssover, etc... Obviamente, la elección de uno de los componentes más importantes del vehículo, es decir, los neumáticos, también varía.

En primer lugar hay que seguir, obviamente, los consejos del fabricante. Por ods motivos:

Para evitar multas pero, sobre todo y más importante, para evitar accidentes debido a incompatibilidades entre el neumático y el vehículo.

Según la etapa del año. Los esxpertos recomiendan supervisar las ruedas, y si es necesario cambiarlas por unas de invierno, durante las épocas más frías del año, sobre todo si va a viajar por carreteras cubiertas de nieve o hielo o en temperaturas inferiores a los 7 grados centígrados, una temperatura que se alcanza fácil en España en los meses de otoño e invierno, sobre todo en zonas d einterior, donde más recurrente es ver el uso de estos vehículos.



Según el tipo de vehículo. Para los vehículos SUV se recomiendan los neumáticos de carretera, ya que son vehículos que están diseñados principalmente para circular por ciudad. Este tipo de ruda es ideal para ciudades, carreteras y autovías y son similares a los que usan los turismos.

Para los 4x4 se recomiendan los neumáticos 4x4 Off-Road, que esán destinados exclusivamente para este tipo de vehículos. Son ruedas muy potentes y que permiten una gran tracción en terrenos de tierra. Por contra, puede suponer un peligro su uso por ciudad debido a su falta de adherencia al asfalto.

También existe un tipo de neumático versátil que conjuga lo mejor de las dos tipologías anteriores: los mixtos, aunque no se les debe exigir demasiado cuando se ande por caminos escarpados y de tierra.

Los mejores modelos. Michelin (Latitude Sport 3, Latitude Tour HP, Latitude Cross…).



Continental (ContiSportContact 5P SUV, ContiCrossContact LX 2, ContiCrossContact UHP…).



Goodyear (EfficientGrip SUV, Eagle F1 Asymmetric 3 SUV…).



Pirelli (Scorpion Verde, P Zero, Scorpion MUD)...

