DHL Express prevé una temporada alta con volúmenes históricos en el comercio mundial Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 11:09 h (CET) La globalización y la digitalización están llevando las compras online a nuevas dimensiones, incrementado el movimiento de envíos en todo el mundo, mientras que la COVID-19 acelera el auge del comercio electrónico. DHL Express está preparada: más de 10.000 contrataciones adicionales, nuevos aviones y un incremento muy significativo de las capacidades operativas, con inversiones anuales de aproximadamente mil millones de euros DHL Express, el proveedor líder mundial de servicios de transporte urgente, espera, durante la próxima temporada alta de 2020, un volumen de compras y de envíos e-commerce sin precedentes. Los niveles, cada vez mayores, de globalización y digitalización hacen que aumente considerablemente el número de empresas que venden a nivel mundial y en mercados online, por ejemplo, con aplicaciones de compra, a través de las cuales los clientes pueden comparar y elegir entre ofertas de todo el mundo. En consecuencia, el comercio transfronterizo ha crecido continuamente en los últimos años.

Además, debido a las incertidumbres predominantes de este año, derivadas de la pandemia, los consumidores están trasladando, como nunca antes, sus comportamientos de compra al mundo digital. Esto se aplicará particularmente a los próximos días de mega compras populares como el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday', así como a toda la temporada de compras navideñas. Como resultado, DHL Express espera un máximo histórico en el volumen de comercio electrónico a nivel global. Habiendo ya experimentado alrededor de un 35% de crecimiento del volumen de comercio electrónico en 2020 en su red, la próxima temporada alta acelerará aún más esta tendencia y tendrá como consecuencia un crecimiento de envíos por encima del 50%, en comparación con la temporada alta del año pasado.

"Las mega tendencias como la globalización y la digitalización tienen un enorme impacto en el comercio mundial", explica John Pearson, CEO de DHL Express. "En las últimas décadas, hemos visto cómo la globalización, el aumento del comercio y la interacción han aumentado la prosperidad, reducido la pobreza, cultivado la diversidad y enriquecido las vidas. En DHL Express es nuestra misión facilitar el comercio global y apoyar a nuestros clientes durante los días más importantes para sus negocios. Nos aseguramos de que los productos se entreguen lo más rápido posible y de que los regalos de Navidad se entreguen a tiempo en los hogares de todo el mundo. Estamos orgullosos del fuerte compromiso de nuestros empleados y repartidores, que están ahí fuera cumpliendo nuestra misión de conectar personas y mejorar sus vidas. En tiempos en que el coronavirus golpea tanto la economía como la vida privada, sus esfuerzos son sobresalientes".

Para sus más de 100.000 empleados en todo el mundo, en más de 220 países y territorios, DHL Express ha tomado numerosas medidas de prevención, no sólo a nivel de suministro de mascarillas y desinfecciones frecuentes, sino también implementando medidas como el control de distanciamiento social y el teletrabajo en departamentos en los que es posible. La empresa también ha desarrollado procedimientos de entrega segura para los destinatarios, sin necesidad de que los clientes firmen en la entrega de sus envíos. Todo esto asegura la continuidad de los negocios para los clientes de DHL y para el comercio mundial.

Los efectos de la COVID-19 en las compras online tienen como consecuencia mayores volúmenes y un comienzo más temprano de la temporada alta

No es de extrañar que las cifras del comercio electrónico estén aumentando, ya que esta tendencia ya ha sido visible durante los últimos años. Sin embargo, debido a la COVID-19 el volumen de envíos creció mucho más de lo que se esperaba. Dado que DHL Express opera en todo el mundo, la empresa siempre puede seguir estos desarrollos en otras regiones y países del mundo. Las cifras de las compras más importantes de principios de este año ya han mostrado un incremento del e-commerce de, al menos, un 35 por ciento.

"La COVID-19 y sus impactos, como los toques de queda o el distanciamiento social, condujeron a cambios masivos en el sector minorista en todo el mundo", dice Michiel Greeven, EVP Global Sales de DHL Express. "Como consecuencia, el comportamiento de compra de los consumidores particulares, pero también de los compradores B2B, cambió significativamente y se trasladó cada vez más al mundo digital. Desde la perspectiva del comercio electrónico, algunos podrían incluso decir que la COVID-19 adelantó el 2030 al 2020, siendo la compra online la nueva normalidad. Y esto no sólo es válido para los minoristas B2C, sino que también impacta enormemente en el comercio electrónico B2B. Particularmente, en los días actuales de incertidumbre, veremos muchos minoristas publicar sus promociones en plataformas online. Esto tendrá su efecto en la temporada alta y los compradores se conectarán para obtener las mejores ofertas, en lugar de ir a las tiendas físicas, con el resultado de una mayor demanda de envíos urgentes".

DHL Express está preparada para proporcionar servicios urgentes y fiables

Frente a estos volúmenes crecientes y, paralelamente a la COVID-19, que se está extendiendo por todo el mundo, los retos para los proveedores de logística son tremendos. Además de la observación constante de la situación y la gestión flexible de las medidas de prevención para mantener la seguridad de los empleados, el pico sin precedentes de los envíos plantea un desafío adicional para la logística. Para estar preparados, DHL Express contrató globalmente a más de 10.000 nuevos empleados. Gracias a sus recientes inversiones en infraestructura, en centros de clasificación, terminales operativas, aviones, vehículos y tecnología punta, la empresa ha incrementado significativamente su capacidad operativa y podrá administrar con totales garantías los próximos volúmenes de esta temporada.

"Desde hace muchos años hemos visto una gran demanda de nuestros servicios urgentes, por parte de empresas con venta online y, por lo tanto, fuertes volúmenes crecientes en nuestra red global de Express", dice Travis Cobb, EVP Global Network Operations and Aviation de DHL Express. "Invertimos anualmente, una cifra aproximada de mil millones de euros para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y enviar sus mercancías a todo el mundo, con los tiempos de tránsito más rápidos posibles. Gracias a nuestro foco total en el cliente y a nuestras operaciones de vanguardia, nuestro crecimiento se produce alineado con una excelente calidad y nuestra red está preparada para la próxima temporada alta. Incluso en tiempos de una segunda ola de la pandemia mundial, nos aseguraremos de que los negocios de nuestros clientes continúen y de que el comercio mundial sea seguro".

Inversiones y multiplicación de capacidades (ejemplos seleccionados):

* Colonia (Alemania), 123 millones de euros de inversión en noviembre de 2019, triplicando su capacidad operativa

* Malmö (Suecia): 20 millones de euros de inversión en octubre de 2020, triplicando su capacidad operativa

* Malpensa (Italia): 109 millones de euros de inversión en septiembre de 2020, multiplicando por 12 su capacidad operativa

* Estambul (Turquía): 132 millones de euros de inversión prevista para Q1 2021, multiplicando por 25 su capacidad operativa

Para gestionar las altas demandas de transporte de envíos de comercio electrónico y también de los importantísimos productos sanitarios y de protección individual, es necesario un elevado número adicional de vuelos de carga; también porque la mayoría de los aviones de pasajeros están todavía en tierra. Para contrarrestar esto, DHL Express ha aumentado significativamente el número de sus vuelos diarios. Solo durante este año la compañía ya puso en funcionamiento cuatro nuevos aviones de fuselaje ancho del modelo B777 F y se esperan dos unidades más en el próximo mes. Estas seis aeronaves adicionales permiten a la compañía realizar más de 3.000 vuelos intercontinentales adicionales por año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fundación Friedrich Naumann por la Libertad presenta #FemaleFoward junto a Eva Díaz, directiva transexual ARTIKA presenta el libro de artista que hace renacer a Gaudí La pandemia de Covid-19, tema central en las XVII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Plan de Prevención Covid-19 para Curso 2020 -2021 por Colegio Cumbre AleaSoft: Las consecuencias de no estimar de forma coherente el futuro del mercado eléctrico