La cadena de yogur helado smöoy presenta We löove Hallöoween, una campaña terrorífica

martes, 27 de octubre de 2020, 10:08 h (CET) Smöoy es una de las cadenas más animadas a la hora de celebrar festividades, así que Halloween, no iba a ser menos La franquicia murciana smöoy, dedicada a la fabricación y venta de yogur helado, lanza We Löove Hallöoween, una terrorífica campaña que se extenderá desde hoy hasta el próximo domingo 1 de noviembre, en todos sus puntos de venta. La campaña, supone la posibilidad de disfrutar, por tiempo limitado, de un nuevo producto, el Bocadöo Especial Halloween.

El Bocadöo Especial Halloween es un riquísimo sándwich de galletas artesanales, relleno de cremoso helado negro, con sabor a galleta chocolate y, como broche de oro, un sangrante ojo de gominola terroríficamente delicioso.

Halloween es una de las celebraciones anuales dentro del calendario de fiestas de smöoy. Se trata de una celebración de origen celta, que se celebra la víspera de Todos los Santos, es una tradición que cada vez más países se suman a celebrarla. Por este motivo, todos los clientes que acudan a cualquiera de los establecimientos smöoy que tiene repartidos por todo el territorio nacional, podrán disfrutar de este estupendo producto de edición especial, tanto en las tiendas de calle como en las ubicadas en los centros comerciales.

Esta nueva iniciativa nace dos semanas después de que la compañía smöoy, presentara al mercado su tarjeta de fidelización digital Löover, una propuesta dirigida a generar la mejor de las experiencias entre sus clientes, a la vez que invitarles a degustar unos productos de la máxima calidad. Con la nueva tarjeta löover, todos los clientes de smöoy que lo deseen podrán acumular cöoins (estampas), y ganar premios.

Entre las acciones que la empresa va a llevar a cabo esta semana, y con motivo de la celebración de Halloween, es que todas las personas que el día 28 de octubre (incluido) tengan 3 cöoin en su tarjeta Löover, participarán automáticamente en el sorteo de 5 Bocadöo Especial Halloween. La franquicia quiere premiar a todas las personas que se descarguen su tarjeta Löover regalándoles los dos primeros cöoin.

Seguir las redes sociales de smöoy y sorprenderse.

El objetivo final de todas estas iniciativas es satisfacer las necesidades y demandas de un cliente exigente, y que quiera combinar: salud, sabor, calidad, ocio y personalizar sus productos.

La franquicia smöoy cuenta ya con 10 años de experiencia en el mercado, logrando situarse entre las primeras cadenas de su sector con presencia en 15 países a través de una red cercana a las 150 tiendas. Una posición de liderazgo que mantiene desde hace tiempo con un sistema de franquicias totalmente consolidado, para el que busca emprendedores e inversores a nivel internacional interesados en ser dueños de su propio negocio, con el respaldo global y personalizado de la marca.

Para ello, cuenta con unas modernas instalaciones centrales de más de 7.500 metros cuadrados en Alcantarilla (Murcia), donde fabrica todos sus productos.

Un modelo de negocio con 10 años de experiencia

La franquicia smöoy es fruto del esfuerzo de la cuarta generación de una familia dedicada al helado artesanal desde hace 100 años. Fundada en 2010, la marca smöoy ha logrado posicionarse como una de las principales cadenas de yogur helado, gracias a un modelo de negocio que comercializa el único helado funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten.

Destaca su expansión a lo largo de cuatro continentes, que le ha llevado a estar presente en 15 mercados internacionales, sin olvidar todas las Comunidades Autónomas de España.

