Montubo, una empresa de confianza en el alquiler de andamiajes Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 10:20 h (CET) Cuentan con la mejor relación calidad- precio que se pueda encontrar actualmente en el mercado y con unos profesionales altamente cualificados que se encargarán de solucionar cualquier cuestión que se pueda plantear Para realizar cualquier tipo de alquiler de andamios, la plataforma montubo.es es ideal, pues cuentan con una gran cantidad de productos relacionados con la construcción, entre los que se incluyen los andamios europeos homologados. Los clientes han depositado su máxima confianza en la empresa de Montubo gracias a la amplia experiencia con la que cuentan con el paso de los años, además de la cualificación del personal desde el comienzo en el que la empresa comenzó a participar y a implicarse en grandes obras y proyectos con las más importantes empresas de ámbito nacional y también del internacional.

Todo ello, sin olvidar el amplio número de pequeñas y medianas empresas nacionales, autonómicas y locales en las cuales también han puesto su pequeño granito de arena. Situada en Alcalá de Guadaira, a 5 minutos de Sevilla, Montubo se encuentra ubicada en una privilegiada situación que permite acceder a las instalaciones desde cualquier de las autovías que inciden en Sevilla de una forma rápida y cómoda, y pudiendo desarrollar así su actividad en Sevilla, Huelva, Cádiz o Badajoz. Para todos los productos, Montubo ofrece diferentes servicios de montaje, alquiler de andamios, venta, transporte, etc. El objetivo que tienen es poder ofrecer a todos aquellos que los contraten un servicio de calidad y una solución efectiva a su necesidad de acceso en altura.

Uno de los elementos de gran utilidad para gran cantidad de trabajos a realizar donde no se necesita instalar un andamio convencional, son las torres móviles de aluminio. A partir de las pocas piezas que tienen se pueden componer multitud de modelos con diferentes superficies y alturas de forma que se puedan satisfacer todas las necesidades de quienes las adquieren. Este tipo de torres son muy utilizadas en multitud de sectores y profesionales, dada la rapidez en su montaje y su seguridad al poseer estabilizadores dependiendo de las alturas de su uso.

Por ello, si los usuarios visitan la página montubo.es/andamio-torre-movil podrán adquirir fácilmente este tipo de elementos que les serán de gran utilidad. Estas torres cumplen con la normativa europea HD-1004, por lo que pueden usarse sin necesidad de anclajes, además de que pueden tener varias plataformas de trabajo y montarse usando componentes prefabricados y auto-estables, debido a los estabilizadores a los que se ha hecho referencia anteriormente. Varios elementos que se pueden destacar en estos andamios son sus marcos estriados, los cuales permiten subir por ellos.

El montaje de las torres de aluminio se realiza de una forma muy fácil y rápida, y no se necesitan herramientas debido a que los elementos de las mismas ya tienen unas garras para un encaje mediante una ligera presión. Por estos motivos, las torres móviles de aluminio están indicadas para trabajos de instalación, mantenimiento, pabellones, etc. El alquiler de los andamios y de las torres móviles en estos momentos es una demanda muy atendida por los profesionales de la empresa de Montubo, por lo que en caso de necesitar de sus servicios, los usuarios podrán visitar su plataforma oficial para realizar cualquier tipo de consulta y para que se resuelva cualquier duda que les surja. Además de eso, también podrán contratar a uno de sus profesionales para solucionar sus problemas y para poder alquilar cualquier andamio en la ciudad de Sevilla.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.