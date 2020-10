Según un estudio el 77% de los teletrabajadores no está cómodo con su silla de trabajo en casa ​La gran mayoría de trabajadores en casa ya están padeciendo los efectos de pasarse 8 horas al día sentado en una silla inadecuada Redacción Siglo XXI

martes, 27 de octubre de 2020, 11:35 h (CET) La mayoría de los hogares no están preparados para largos periodos de home office, y como consecuencia la salud de los teletrabajadores comienza a resentirse tras meses trabajando en casa. Según el fabricante de mobiliario de oficina Ofita, el 77% de los teletrabajadores no está cómodo con la silla de trabajo que utiliza en casa y el 93% cambiaría la silla de su casa por la que tiene en la oficina.



La gran mayoría de trabajadores en casa ya están padeciendo los efectos de pasarse 8 horas al día sentado en una silla inadecuada. Según este análisis, el 53% de los teletrabajadores lo hacen desde un espacio independiente de la casa y el 47% desde áreas compartidas, principalmente el salón.



La fatiga visual y el síndrome del túnel carpiano causado por movimientos repetitivos son dos de las dolencias más comunes, aunque, sin duda, los dolores lumbares y de cuello causados por mantener malas posturas frente al ordenador son los más frecuentes. Según un estudio sobre ergonomía en el trabajo de Ofita, más del 60% de los trabajadores se quejan de dolores de espalda, el 17% de dolor muscular en brazos y piernas y el 45% declara trabajar en posturas dolorosas o que provocan fatiga. Cuidar el modo en el que nos sentamos, mantener una postura cómoda o establecer descansos para caminar o estirar son algunas de las rutinas que tenemos que incorporar a nuestro trabajo en casa. ¿Cómo debe ser la silla de oficina y para trabajar en casa?



Pero, sin duda, lo más importante es contar con una buena silla de escritorio. Esta debe:



Adaptarse a su usuario; a la variedad de individuos. Para ello deberá estar dotada de: giro, movilidad, regulación de altura del asiento, regulación de altura del respaldo,) y regulación de altura del reposabrazos.

El respaldo debe posibilitar que adoptemos una postura erguida, brindando apoyo al tronco en su totalidad, y en particular es especialmente importante el apoyo del área lumbar. Debe disponer también de cierta curvatura, visto lateralmente, para adaptarse a la forma de la espalda.

Debe ser segura. Giratoria y con 5 radios en su base para evitar su vuelco.

Debe facilitar una posición sentada dinámica. En este sentido, se recomiendan sistemas que permitan la sincronización de movimientos asiento/respaldo.

Los reposabrazos son convenientes para dar apoyo y descanso a los codos y antebrazos. Deben ser algo menor que la del asiento para que no nos impida acercar la silla a la mesa. Además deben ser gruesos y no deben tener bordes agudos.



Los asientos no han de ser excesivamente blandos; mullido pero que proporcione un apoyo firme en toda su superficie.



Diseño que amortigüe la sacudida al sentarse.



El sistema Sincro es muy importante. Es el que permite que el respaldo se incline en un movimiento sincronizado con el asiento, favoreciendo el movimiento natural del cuerpo y evitando que estemos muchas horas en la misma posición.



La mesa de trabajo ideal

Por otra parte, se recomienda que la mesa tenga una longitud de 120cm. Para el 89% de los entrevistados, el tamaño ideal de su mesa está entre los 120 y los 160 cm. Es también importante que su superficie sea mate, señala Ofita, para evitar reflejos y que tenga una profundidad suficiente para colocar los equipos informáticos garantizando la postura adecuada.



