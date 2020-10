La oferta de restaurantes veganos aumenta un 25% en 2020

Los boniatos asados, los boles de açai, la ensalada de kale o la veggie burger están de enhorabuena, ya que son los platos veganos más populares de la app de Deliveroo y, ¿qué es lo que tienen en común?, que son platos del menú vegano. Los hábitos de consumo continúan cambiando y lo hacen hacia el veganismo, una muestra de ello es el aumento de restaurantes que ofrecen esta oferta gastronómica, que crece en un 25% en este último año, según datos de Deliveroo, la empresa de comida a domicilio de calidad.



Con motivo de la celebración del Día Mundial del Veganismo, la empresa ha dado conocer nuevas cifras sobre el avance del veganismo en nuestro país, donde el crecimiento medio de los pedidos a domicilio de platos veganos es del 23% desde 2018.



Barcelona, la reina del veganismo

Barcelona ocupa el primer puesto en consumo de platos veganos y, desde hace una semana, podrán disfrutar de la nueva incorporación, en la app de Deliveroo, de Out of Secrets by La Farga. Le sigue Madrid, mientras que en tercer puesto está Palma de Mallorca. También, consumidores de Valencia, Sevilla o Castellón utilizan la app de Deliveroo para hacer pedidos de platos veganos.



Entre los restaurantes más populares entre los consumidores de esta tendencia gastronómica, se encuentran los siguientes:



Teresa Carles (Barcelona) Flax & Kale (Barcelona) Green and Berry (Barcelona) Bump Green (Madrid) La Trocadero (Barcelona)



Para considerarse vegano, un plato debe estar elaborado totalmente sin carne y tampoco puede incluir ni utilizar ningún ingrediente de procedencia animal.



“Que la comida vegana cuenta con cada vez más fans es un hecho que se explica por el aumento de restaurantes que ofrecen este tipo de menú. En el último año, hemos aumentado la oferta en un 25%. El éxito se explica no sólo por la mayor concienciación si no también por el sabor y la innovación que acompaña a cada uno de estos platos que atraen incluso a aquellos que comen carne, pero prueban nuevas experiencias” asegura Carolina Pérez, directora de comunicación de consumo de Deliveroo España.