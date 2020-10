El móvil se convierte en el lienzo de 3 artistas españolas Comunicae

lunes, 26 de octubre de 2020, 14:36 h (CET) La marca de accesorios tecnológicos Hanek colabora con 3 artistas españolas para lanzar su nueva edición limitada #HanekBy. Cada artista ha ilustrado una carcasa exclusiva mezclando así arte e innovación Hanek es una empresa que destaca por la unión de moda, tecnología y comodidad. Apostando por las fundas de móvil colgantes, un accesorio único que ha tenido una gran acogida en España.

Ya son muchas las influencers que se han sumado a la tendencia de llevar su móvil a modo de colgante, pero desde la marca querían dar un paso más y apostar por el talento creativo local.

Es por eso que surgió la idea de crear #HanekBy, una línea de carcasas colgantes ilustradas por algunas de las artistas emergentes más inspiradoras del panorama artístico actual.

Se trata de Ana Jarén, Mireia Ruiz y Ana Hard, tres creadoras que se han decantado por Hanek como lienzo de su obra. Cada ilustradora ha optado por una obra más referente de su estilo, con la que se identifican mejor. Una apuesta llena de ilusión por ver cómo acoge el público esta nueva iniciativa de visibilización del arte en tiempos grises.

“La idea era acercar el arte al día a día de las personas, el móvil te acompaña a todas partes y hemos conseguido que lo lleves colgado, ahora también puedes lucir a tus artistas favoritos sumándolos a tu look. “ - Ricardo Sala, CEO de Hanek.

Apostar por el arte siempre suma, y más en tiempos de crisis, la cultura es una rama primordial en el desarrollo de un país y es por eso que resulta tan importante apoyar a nuevos talentos como Ana Jarén, Mireia Ruiz y Ana Hard.

Arte y tecnología rara vez van de la mano, y es lo que hace interesante esta unión. Una colección llena de colores vibrantes que se adaptan a cualquier estilo y personalidad. Seguro que no dejan indiferente a nadie.

