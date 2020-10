La editorial Vivelibro publica "Poesías Improvisadas de Arte Pereira" Comunicae

lunes, 26 de octubre de 2020, 11:56 h (CET) El pintor sevillano, Manuel Delgado Pereira, publica un libro de poesías pintadas Poesías Improvisadas de Arte Pereira es un compendio de la vida y la intelectualidad de este poeta que hace historia con la poesía y luego la pinta. Es un estilo de Poesía Pintada en arte rupestre simbolista pedagógico, un género único.

Pereira define sus poesías improvisadas, un don que tiene, como algo tan simple como hablar, gesticular o escribir en un teclado de ordenador. Algo natural en él que potencia su imaginación creadora. Una obra sinóptica intelectual nacida de la imaginación improvisada.



El autor realza géneros sobre todo sociales, y como decía Cristóbal Jiménez Cáceres, un joven poeta andaluz de quince años, "sus poemas, sus pinturas, no son otra cosa que un intento de limpiar para que la palabra Hombre reluzca en la oscuridad de muchas cosas". Un pintor social que recoge las manifestaciones del mundo, de España y de la gente de hoy.

Manuel Delgado Pereira es un poeta/pintor sevillano que a los once años aproximadamente empezó a escribir sus primeras poesías. Asistía a unas clases particulares en las que su profesor, después de tomarse un litro de vino empezaba a recitar poesía y le gustaban tanto que le despertó su interés por este género artístico.

La poesía pintada llegó a la vida del autor con 19 años en una especie de supermercado en Madrid con un papel y un lápiz. Manuel Delgado Pereira es autodidacta y en Madrid realizó unos cursos en una escuela pública de artes y oficios en la barriada de San Bernardo. Allí aprendió a dibujar y años más tarde se apuntó al Real Conservatorio de Música de Madrid donde estuvo estudiando durante dieciséis años llegando a contrapunto y fuga para composición.

