La simplificación de la gestión del personal en las empresas Sesame Time nació como una ​app de recursos humanos de gestión laboral y de personal que se adapta al nuevo contexto laboral y a la normativa vigente del control horario Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de octubre de 2020, 12:30 h (CET) La gestión del personal es una de las funciones más importantes del departamento de Recursos Humanos de una empresa. Los trabajadores son el activo más importante de las compañías, por lo que su correcta gestión ha experimentado muchísimos cambios y mejoras debido a la digitalización y automatización de las empresas.



Apostar por la optimización y simplificación de la gestión del personal permite afrontar los retos con mayores posibilidades de éxito y significa un gran ahorro de tiempo para el departamento de Recursos Humanos.



Los software de Recursos Humanos, grandes aliados para la simplificación de procesos

Los software de RRHH han sido concebidos como solución a la problemática de la gestión del personal de cualquier organización. Estas herramientas cuentan con una serie de funciones adaptadas a las necesidades más comunes de los departamentos de Recursos Humanos actuales.



Este tipo de softwares ayudan a las compañías, y a los empleados, a gestionar eficazmente los tiempos, planes y controles de la empresa mediante automatizaciones y tareas simples. Además, permite a los responsables de recursos humanos una gestión laboral de 360 grados mediante funciones para la gestión de vacaciones, nóminas, gestión de turnos, mejora de absentismo...



Sesame Time, nació precisamente para eso, como una app de recursos humanos de gestión laboral y de personal que se adapta al nuevo contexto laboral y a la normativa vigente del control horario. Una suite de RRHH ideal para que las empresas aprovechen mejor su tiempo y el de sus empleados.

La importancia de una buena gestión de los trabajadores /as de una empresa

Actualmente, en plena era digital, uno de los objetivos más destacables de los Recursos Humanos es la simplificación de la gestión de la plantilla de las empresas. De lo contrario, la productividad del negocio podría verse afectada negativamente.



Entre los errores más comunes de la gestión del personal encontramos: no valorar el impacto positivo que tiene una correcta gestión del personal en la empresa, la incorrecta clasificación de los empleados, insuficiente documentación sobre los empleados y/o ineficiente gestión y almacenaje de esta documentación, exceso de actividades de gestión, falta de comunicación, falta de herramientas para la gestión del personal de la empresa…



Aplicar una correcta gestión del personal permite organizar de forma simple y efectiva todos los procesos relativos con las relaciones entre los empleados y la empresa. De ahí, la vital importancia hoy en día de apostar por herramientas que permitan a las empresas ser mucho más eficaces en sus gestiones y marcar la diferencia en el mercado laboral. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.