Responsabilidad moral Juan García, de Cáceres

En su comparecencia ante la comisión del Congreso Rodrigo Rato negó que todo el dinero que estamos pagando los españoles en rescatar bancos y cajas fuera consecuencia de la mala gestión y de operaciones dudosas. Lo que sucedió es que políticos metidos a gestores financieros asumieron lo que en economía se llama riesgo moral. Políticos que asumieron riesgos temerarios esperando que, al final, los supervisores darían su visto bueno, porque las Cajas eran demasiado grandes para caer.

