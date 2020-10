La ideología clerical en la educación Una carta de Gerardo Seisdedos Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de octubre de 2020, 00:03 h (CET) Uno de los muchos males endémicos de la enseñanza es, que la organización del sistema educativo en España tiene hondas raíces que se clavan en la historia misma del país. El predominio de la idea religiosa y una concepción de la existencia que provenía de esa ideología, ha lastrado el desarrollo libre de la educación. Solo en pocos momentos de la historia –los proyectos de la Ilustración, el breve destello de la Institución Libre de Enseñanza, los intentos radicalmente reformistas de la Segunda República- ha aparecido en nuestro país un nuevo horizonte que se opusiese al dominio de la ideología clerical. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Otra lectura de los efectos de la moción de censura “Cuando los políticos olvidan que la política es un servicio y creen que es sólo una profesión, ha llegado el momento de echarlos” Francisco Rubiales Moreno Un incesante regreso a recomenzar “La leyenda del mundo se surte de aquello que hubiera sido evitable” Gracias, Francisco Con “amor y temblor” recojo esta buena noticia de hoy ¡Hasta aquí hemos llegado! ​Como se ha comprobado, la Unión Europea no quiere entre los socios de su club a quienes ponen en peligro las libertades, proponen reformas que desvirtúan la independencia de los poderes del Estado No pensar demasiado Un poema de Aurora Peregrina Varela