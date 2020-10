Creo en dios y voy a misa, ¿Qué pasa? Venancio Rodríguez, de Zaragoza Lectores

@DiarioSigloXXI

domingo, 25 de octubre de 2020, 23:59 h (CET) Aunque, no creo que el hecho de creer en Dios, sea una cuestión para airearlo 200 veces al día. Tampoco creo que sea un tema para enorgullecerse, o sentir vergüenza. Yo creo que ser cristiano es como, por ejemplo, medir un metro y 75 centímetros: no se elige.



Pero esto sería largo y farragoso argumentarlo y no les quiero aburrir. De la misma manera, creo que la sexualidad de cada uno es un tema privado y no tiene porqué sacarse a la palestra cada dos por tres. A menos que se pretenda algo con ello, o se tenga algún problema con la aceptación de la propia condición... Otra cosa es lo que socialmente se acepta de mejor grado. Según mi propia experiencia, decir en público que crees en Dios, hoy día está considerado algo así como una provocación: te expones a la hilaridad, al sarcasmo o a las dos cosas juntas por parte de los demás. Por el contrario, decir en público que se es gay, hoy día se tolera mejor, incluso se admira ¿por qué? Como la propia palabra indica, ser respetuoso es una condición que afecta al ser y no depende de nadie. Pero, yo me pregunto, con la deriva que está tomando esta cuestión:” ¿Llegará el día en el que los que somos cristianos nos veamos obligados a reivindicar el respeto de los demás?” Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Otra lectura de los efectos de la moción de censura “Cuando los políticos olvidan que la política es un servicio y creen que es sólo una profesión, ha llegado el momento de echarlos” Francisco Rubiales Moreno Un incesante regreso a recomenzar “La leyenda del mundo se surte de aquello que hubiera sido evitable” Gracias, Francisco Con “amor y temblor” recojo esta buena noticia de hoy ¡Hasta aquí hemos llegado! ​Como se ha comprobado, la Unión Europea no quiere entre los socios de su club a quienes ponen en peligro las libertades, proponen reformas que desvirtúan la independencia de los poderes del Estado No pensar demasiado Un poema de Aurora Peregrina Varela