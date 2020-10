'Bajo gotas de fuego', una novela de fantasía épica que une aventura, intriga y romance Comunicae

viernes, 23 de octubre de 2020, 16:21 h (CET) La escritora Mihaela Cucicea ha escrito una primera entrega cautivadora e imaginativa El vasto universo creado por la joven escritora Mihaela Cucicea en su primer libro publicado Bajo gotas de fuego (Editorial Tregolam) surgió como una necesidad imperiosa de escribir y sosegar todas las inquietudes literarias que había tenido hasta ahora.

"Me levanté una mañana con un agobio teniendo en mente escribir un libro. Apareció de repente. Cogí a las seis de la mañana mi portátil y comencé a escribir y escribir. Era tan grande mi impulsividad que no pude tan siquiera parar a comer".

Para aplacar esta sensación se propuso escribir una historia que reuniera todas aquellos elementos que a ella le hubiera gustado encontrar en otros libros.

Así que, tras tres semanas dedicada a esta su primera novela, cobró vida este relato de imaginación desbordante y personajes atípicos para suerte de los lectores.

La narración aborda la historia en primera persona de su protagonista, una joven llamada Nirvana, que ha vivido toda su vida en una pequeña casa bajo tierra.

La aparente serenidad en la vida de la chica se ve interrumpida cuando una anciana amiga suya le confiesa que alguien la persigue y que debe huir cuanto antes.

Quienes andan tras ella son un grupo de brujos demoníacos que quieren destruir todo el bien de la tierra. Lo único que se lo impide es Nirvana, la cual posee un poder inimaginable capaz de hacerlos frente e impedir sus objetivos.

La protagonista poco a poco irá descubriendo quién es realmente y hallará respuestas de su pasado que influirán directamente en su destino.

"Tenía muy claro que la protagonista iba a ser una mujer. Siempre me ha encantado ver a una mujer capaz de defenderse, guerrera y muy luchadora. Por ello, era mi primera y única opción, una chica guerrera".

Ahora Nirvana se verá sometida a una guerra que no se esperaba, una lucha entre el bien y el mal que la hará cambiar para siempre.

"Van a disfrutar mucho con Nirvana y con sus amigos. Se sentirán en muchas ocasiones identificados con ella y con los demás personajes. Creo que podrán sumergirse con ella en su nuevo mundo oscuro, pero llenos de luz".

Y puesto que todavía no está preparada para este enfrentamiento deberá acudir a una escuela para entrenar todos sus poderes. Allí sufrirá el acoso de algunas compañeras, pero también encontrará amigos inseparables y descubrirá que el amor, además, puede ser una fuerza añadida para enfrentarse a cualquier amenaza.

La obra de Mihaela Cucicea se torna interesante especialmente por ofrecer una narración en la que reinventa los clásicos del género y utiliza el ambiente mágico para tratar problemas reales, lo que aporta un valor añadido de unión con el lector.

Una extraordinaria novela de fantasía heroica para sumergirse en cualquier momento con la que los lectores seguro disfrutarán.

Bajo gotas de fuego se instala definitivamente en el paisaje editorial como un hallazgo literario mágico y desbordante de acción y misterio.

