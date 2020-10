El nuevo informe de 451 Research muestra los efectos de la eficiencia y la sostenibilidad Comunicae

viernes, 23 de octubre de 2020, 14:34 h (CET) Un 57% de los encuestados perciben la sostenibilidad como un factor diferencial y mencionan las expectativas de los clientes como uno de los principales aspectos; sin embargo, solo un 43% dicen que tienen iniciativas estratégicas de sostenibilidad y mejoras de eficiencia para su infraestructura. En el informe se evalúan las deficiencias en materia de recursos y adopción de tecnología, y el riesgo de no adoptar estrategias de sostenibilidad Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha anunciado las conclusiones de un estudio recientemente elaborado por 451 Research, que forma parte de S&P Global Market Intelligence, que refleja el impacto que la eficiencia y la sostenibilidad tienen en el negocio de los proveedores de servicios y cloud. Este último informe incluye los resultados de una encuesta realizada a más de 800 proveedores de servicios de centros de datos de todo el mundo sobre sus perspectivas de sostenibilidad y las iniciativas estratégicas que están llevando a cabo o que podrían implementar en el futuro. Además, plantea lo que se requiere para lograr medidas de sostenibilidad para los proveedores de colocación.

"El informe de 451 Research proporciona una visión general de la influencia que la eficiencia y la sostenibilidad tienen en el mercado de la colocación", afirma Mark Bidinger, Presidente del segmento de Cloud & Service Provider de Schneider Electric. "Los operadores de centros de datos de múltiples instalaciones pueden utilizarlo como una herramienta para evaluar las carencias de recursos y adopción, así como los riesgos de no tomar medidas".

Para el informe Centros de datos de múltiples instalaciones y sostenibilidad: expectativas y realidad, 451 Research ha llevado a cabo encuestas con los líderes de la toma de decisiones de IT que tienen responsabilidades funcionales sobre las estrategias de sostenibilidad en sus centros de datos dentro de los centros de datos de colocación y de venta al por mayor. Los encuestados se encontraban en países de todo el mundo, incluyendo: Estados Unidos, China, India, Australia, Francia, Reino Unido, México, Brasil, Japón, Singapur, Arabia Saudita, Suecia, Dinamarca y más. Las empresas tenían un tamaño de 10 a 10.000+ empleados, y con una capacidad de centro de datos de menos de 1MW a más de 150MW.

"La eficiencia y la sostenibilidad de los centros de datos es un asunto importante en el sector de los centros de datos, y nuestra encuesta muestra que ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades de los proveedores de servicios de la MTDC en todo el mundo", dice Daniel Bizo, analista senior de investigación de 451 Research, que forma parte de S&P Global Market Intelligence. "En última instancia, las expectativas de los clientes, los reguladores y el público en general sólo serán más estrictas a medida que los efectos del cambio climático sean más evidentes. A medida que la infraestructura del centro de datos mundial crece en respuesta a la mayor demanda de servicios digitales, también crece el interés por su considerable impacto ambiental".

Conclusiones principales del informe acerca de Sostenibilidad

El informe muestra el nivel de madurez que tienen los proveedores de colocación global con sus estrategias de sostenibilidad.

La mayoría de los encuestados (57%) cree que la eficiencia y la sostenibilidad se convertirán en factores diferenciales muy importantes en tres años, un gran aumento con respecto a la lectura actual del 26%.

Sólo el 43% de los encuestados afirma tener estrategias de sostenibilidad y mejoras de la eficiencia de su infraestructura.

Los principales factores que impulsan los programas de eficiencia y sostenibilidad son: Las expectativas de los clientes (50 por ciento) Resiliencia operacional a largo plazo (40 por ciento) Directrices de legislación (36%)

El 97% de los proveedores tienen algunos o todos sus clientes buscando compromisos contractuales con prácticas sostenibles.

Sólo el 56% de los encuestados dice que supervisan sus sistemas operativos mientras que el resto dice que no generan informes para monitorizar estas métricas (utilización, consumo de energía, PUE, etc.). Además, aproximadamente un tercio hace un seguimiento de la intensidad de carbono en todos los sitios. La energía y la refrigeración de centros de datos, las principales áreas de mejora de la sostenibilidad

Cuando se trata de la sostenibilidad, el informe señala varios temas comunes para los operadores de centros de datos de múltiples usuarios. Dos de los cuales son:

Las principales áreas de interés para la mejora de la sostenibilidad incluyen: Optimización de la distribución de energía Actualización de la infraestructura de distribución de energía Optimizar la eficiencia de refrigeración Mejora de la infraestructura de refrigeración del centro de datos

Las estadísticas para evaluar la resiliencia son un elemento importante de las buenas prácticas de sostenibilidad, prestando atención a la eficacia con que las instalaciones de los centros de datos utilizan la energía, el agua y otros recursos. El mantenimiento y la modernización efectivos de los productos son esenciales para extender y optimizar el ciclo de vida de las instalaciones de un centro de datos junto con el uso de DCIM y software para predecir y monitorear las operaciones del sistema y la eficiencia de los recursos. Descargar el informe completo

Descargar el informe completo de 451 Research, Multi-tenant data centers and sustainability: ambitions and reality.

Desde Schneider Electric están comprometidos para adoptar un enfoque integral de sostenibilidad que incluya sus operaciones, rendimiento, toma de decisiones y estrategia. Se puede conocer más acerca de su estrategia Sustainability in Action.

