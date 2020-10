Baratheon Alquileres Garantizados: 5 buenas razones para alquilar una vivienda Comunicae

viernes, 23 de octubre de 2020, 14:43 h (CET) Tanto si se trata de una vivienda comprada como parte de una inversión de alquiler, una residencia principal o una segunda casa, alquilar una vivienda o poner la casa en alquiler puede tener muchas ventajas para cualquier propietario Desde los ingresos adicionales hasta el apalancamiento del ahorro, pasando por la reducción de impuestos y la exención parcial del impuesto sobre la propiedad en caso de vacante prolongada, sin mencionar el mantenimiento de la vivienda, Baratheon alquileres garantizados aporta cinco razones para alquilar una propiedad.

Alquilar una vivienda para obtener beneficios de ingresos adicionales

La mayoría de los propietarios de viviendas que invierten en una casa para el alquiler lo hacen para complementar los ingresos regulares, sigue leyendo el articulo para saber los beneficios de estos grandes consejos para alquilar una casa.

En efecto, el alquiler de una casa es la garantía de tener una entrada de dinero cada mes, que normalmente es más sustancial que los gastos pagados por el propietario para mantener dicha vivienda.

Siempre y cuando se pueda encontrar inquilinos que aseguren de pagar el alquiler a tiempo cada mes.

Al alquilar una vivienda amueblada o no, no requiere necesariamente una gran cantidad de capital inicial para empezar, es posible invertir a crédito mediante la contratación de un préstamo inmobiliario, cuyos alquileres se utilizarán para pagar las cuotas mensuales, antes de acumular una renta mensual.

Se debe tener en cuenta que, con las bajas tasas actuales, la inversión en bienes raíces de alquiler a crédito nunca ha sido tan interesante:

- Con menos intereses que pagar, los propietarios tienen la posibilidad de comprar una vivienda más grande que hace unos años por la misma inversión y, por lo tanto, recibir un alquiler más alto;

- Con el mismo principio, se puede beneficiar de pagos mensuales más bajos y obtener más fácilmente un beneficio del alquiler, ya que una parte más pequeña se destina a la devolución del préstamo.

Alquilar una casa después de un cambio en la situación

A veces la situación de un propietario cambia de la noche a la mañana, lo que obliga a preguntar por el destino futuro de la propiedad en la que ha invertido mucho dinero y en la que se ha visto viviendo. Esto puede ser:

- Traslado profesional

- Obligación de una mudanza

- Cambio en el estado civil

- Pérdida de empleo que resulta en una fuerte caída de los ingresos

- Una casa que no es adecuada para las necesidades del propietario, especialmente en caso de enfermedad prolongada o discapacidad repentina.

En tales casos, el propietario se puede preguntar si debe vender la casa. Si esta opción es posible y a veces resulta ser la más adecuada para determinadas situaciones, el alquiler de la vivienda también puede ser una solución apropiada.

Hay puntos claves para que el alquiler sea exitoso donde se proporcionará ingresos mensuales adicionales (que se pueden utilizar, por ejemplo, para pagar una hipoteca o un alquiler), al tiempo que se garantiza al propietario que puede volver a vivir en la casa algún día si lo desea y puede hacerlo después de que el inquilino se haya marchado.

En general, es preferible alquilar la vivienda en lugar de venderla si ha sido propietario.

Además, el alquiler es particularmente interesante en el caso de una vivienda situada en una zona dinámica, como una gran ciudad o un suburbio de una gran aglomeración urbana. ¡La vacante de alquiler debe ser limitada, y la demanda es alta!

Alquilar la vivienda para preparar la jubilación

La compra de bienes inmuebles para alquilar es una de las formas más seguras para la preparación de la jubilación (u otros proyectos importantes, como la compra de un coche o la financiación de la educación de los hijos) utilizando el alquiler que recibe para acumular ahorros.

Alquilar la vivienda, piso o chalet es, en efecto, un riesgo moderado, pero ofrece un rendimiento mucho mayor que un seguro de vida en euros, por ejemplo.

Antes de decidir en invertir en inmuebles de alquiler en lugar de un seguro de vida, es importante definir claramente la situación y los objetivos.

La mejor manera para que el alquiler de la vivienda sea exitoso, sigue estos consejos útiles para evitar los principales problemas de los alquileres de vacaciones.

Muy demandado por estudiantes y jóvenes trabajadores, este tipo de propiedad es el que tiene el menor riesgo de vacante.

Alquilando una segunda casa para mantenerla en buen estado

El propietario de una segunda vivienda tiene un interés personal en alquilarla cuando no la ocupa.

Además de generar una ganancia financiera, el alquiler de una casa en las montañas o el alquiler de una casa junto al mar de una sola vez, ya sea que la propiedad esté ubicada en el mar, en las montañas o en el campo, asegura que se mantenga en buenas condiciones. De hecho, los inquilinos.:

- Limpian el alojamiento

- Usan los electrodomésticos

- Encienden la calefacción y el aire acondicionad

Todos estos elementos ayudan a evitar el envejecimiento prematuro de la propiedad y de los equipos debido a la falta de mantenimiento o funcionamiento regular.

Además, el hecho de que la residencia secundaria esté ocupada todo el año protege de los robos, argumento nada desdeñable cuando la residencia principal está situada lejos de la secundaria.

Alquilando parte de la vivienda para aliviar los gastos diarios

Alquilar una vivienda o piso, no significa necesariamente alquilar toda la vivienda. En la práctica, si tiene una habitación desocupada en la residencia principal, se puede alquilar anualmente y utilizar el alquiler que se recibe para cubrir parte de los pagos mensuales de la hipoteca.

