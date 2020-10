El Restaurante Sidrería "El Trasgu Fartón" del Centro Asturiano de Vitoria se blinda tecnológicamente contra el Covid-19 Comunicae

viernes, 23 de octubre de 2020, 14:49 h (CET) El Restaurante Sidrería El Trasgu Fartón del Centro Asturiano de Vitoria se ha convertido en referente de seguridad frente a la Covid-19. Además de los protocolos de higiene, distancia de seguridad y disponibilidad de hidrogeles, el restaurante ha instalado un innovador sistema de control de temperatura en la muñeca "sin contacto" y un novedoso sistema inteligente de conteo de personas y control de aforo El sistema de control de aforo utiliza cámaras de video con inteligencia artificial que ofrecen máxima precisión en los espacios de visualización, informando en tiempo real tanto de la ocupación como de la disponibilidad de espacios, lo que permite gestionar fácilmente los porcentajes de ocupación permitidos en cada momento y el flujo de clientes.

El sistema ofrece conteo de personas y gestión del aforo, estadísticas de ocupación, vista del aforo en tiempo real, máxima precisión (92%-95%), conexión a sistema de afluencia, pre-aviso antes de llegar al aforo máximo, monitor con señal de afluencia y paso y área de detección de hasta 5 metros.

Medición de temperatura mediante la muñeca sin contacto

Por su parte, el sistema de medición de la temperatura en la muñeca “sin contacto” se basa en un Totem de altura regulable con sensor infrarrojo que permite la detección de temperatura solo con acercar la muñeca. El sistema de medición tiene una co precisión ±0.3ºC y que se puede adaptar a tornos de acceso, de forma que deje pasar a aquellas personas que presenten una temperatura normal, indicándolo con una señal luminosa verde. Una solución fácil y rápida para la detección de personas con fiebre.

El equipamiento de estos sistemas de seguridad sanitaria coincide con la reinauguración del Restaurante Sidrería “El Trasgu Fartón” del Centro Asturiano de Vitoria. “Nuestro objetivo -explica su gerente, Diego Carrio Quilligan- es ofrecer la máxima seguridad y confianza a nuestros clientes para que puedan disfrutar plenamente de nuestra cocina en un ambiente agradable, distendido y por supuesto seguro”. Además de los platos típicos y tradicionales de la cocina asturiana, el restaurante también incluye en su carta los mejores platos de la cocina vasca. El Restaurante Sidrería el Trasgu Fartón se encuentra ubicado en el Centro Asturiano en la C/. Julián de Arrese, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz y su teléfono para reservas es el 945 36 98 95.

