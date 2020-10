Schneider Electric lanza la gama APC Easy Rack PDU, ultraligera y con monitorización flexible de la energía Comunicae

viernes, 23 de octubre de 2020, 14:25 h (CET) La nueva gama APC Easy Rack PDU de Schneider Electric proporciona una distribución energética fiable y a precio competitivo, para pymes y entornos IT, que puede personalizarse y adaptarse a las necesidades específicas de proyectos y usuarios finales Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado su nueva gama APC Easy Rack PDU, que proporciona una unidad de distribución energética (PDU, por sus siglas en inglés) personalizable, fácil de instalar y usar para cargas conectadas. La nueva gama proporciona una energía fiable a un precio competitivo y toda la confianza de una marca global líder en baterías de back-up. APC Easy Rack PDU supone una solución para garantizar la continuidad de la energía a los usuarios finales, incluyendo desde armarios y entornos Edge Computing, hasta centros de datos pequeños y medianos.

La gama APC Easy Rack PDU cuenta con una pantalla LCD fácil de usar, una interfaz web multifuncional y se puede personalizable completamente en cuanto a colores, longitud de cable y cantidad de enchufes. La nueva gama es más ligera que los modelos anteriores y su impecable diseño con carcasa de aluminio facilita al máximo la instalación a los profesionales IT, integradores de sistemas, electricistas y distribuidores.

Todas las APC Easy Rack PDUs cumplen con las verificaciones de seguridad y los estándares de compatibilidad electromagnética (EMC) - incluidas las normas CE EN55035, EN55032, EN55024, TUV y EN/IEC62368-1 – e incluyen protocolos de ciberseguridad para autenticación y encriptación. Proporcionan al mercado una solución de distribución de energía asequible, segura y fiable, que puede ser montada sin herramientas y accesorios adicionales, ahorrando tiempo y dinero.

La nueva serie APC Easy Rack PDU está disponible en tres gamas:

Easy Basic Rack PDU ofrece un perfil ultra bajo, con chasis ligero y opciones de enchufes regionales.

ofrece un perfil ultra bajo, con chasis ligero y opciones de enchufes regionales. Easy Metered Rack PDU , por su parte, incluye la gestión de red vía web con alertas personalizables y una pantalla LCD para monitorizar el rack.

, por su parte, incluye la gestión de red vía web con alertas personalizables y una pantalla LCD para monitorizar el rack. Easy Switched Rack PDU proporciona una gestión de red con alertas personalizables y acceso remoto al encendido/apagado de los enchufes para reinicio, protección y agrupación de enchufes y uso compartido de los puertos de red, ahorrando, así, conexiones de red. Las tres opciones están pensadas para empresas de cualquier tamaño y escala, desde pequeñas empresas hasta grandes y complejos centros de datos. Al fácil de usar, ultraligera y flexible, se puede adaptar fácilmente a un entorno IT existente minimizando el tiempo, los recursos y la interrupción de las operaciones.

Según Jean-Baptiste Plagne, Global VP Edge Computing Solutions de Schneider Electric: “La nueva gama ofrece productos de energía de back-up a precio competitivos, resistentes y altamente optimizados de una marca líder. Su diseño ágil, compacto y seguro satisface la necesidad de las organizaciones por contar con una energía continua y fiable, que garantice la continuidad del negocio cuando más lo necesitan.”

Para más información sobre APC Easy Rack PDU, se puede visitar la página web de Schneider Electric.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.