viernes, 23 de octubre de 2020, 13:58 h (CET) La situación generada por la COVID-19 crea desafíos adicionales para las personas con autismo, una condición que afecta a 1 de cada 100 individuos. El neurobiólogo José Ramón Alonso y la psicóloga Irene Alonso Esquisábel acaban de publicar "El autismo" (Shackleton Books), un libro divulgativo para aprender a cuidar y convivir con las personas afectadas Los efectos de la pandemia COVID-19 se convierten en un desafío añadido para los niños y niñas con trastornos del espectro autista (TEA), que ya de por sí presentan dificultades de comportamiento. Es más complicado recibir las terapias necesarias, practicar el distanciamiento social y readaptarse tras la interrupción de las rutinas diarias en la vuelta a la “nueva normalidad”. En este contexto, resulta más necesario que nunca un libro que reúna las herramientas necesarias para afrontar esta situación excepcional de la forma más adecuada para estos individuos especialmente vulnerables. La editorial Shackleton Books acaba de publicar El autismo. Reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarlo, un libro que recoge los conocimientos y recomendaciones que la investigación científica ha ido acumulando a lo largo de los últimos años.

“Por primera vez se ha conseguido aunar en una misma publicación gran parte de las reflexiones necesarias para abordar el trastorno de la manera más práctica y cercana posible en un momento de vital importancia para este colectivo”, explica José Ramón Alonso, coautor del libro con Irene Alonso Esquisábel y uno de los investigadores en neurociencia más reconocidos tanto en Europa como en Estados Unidos.

“Durante mucho tiempo se acusó a madres y padres de ser los causantes del autismo. Ya fuera porque no habían querido suficiente a sus hijos, por el tipo de educación impartida, etc. Se solía pensar que el problema había sido ocasionado por los progenitores”, explica el neurocientífico. “Por suerte, en los últimos años se ha mejorado muchísimo el conocimiento sobre el autismo”.

“Investigador y divulgador científico, Alonso es clave en la difusión de evidencia contrastada y rigurosa sobre el TEA y en la traslación de los conceptos más complejos a formatos de fácil comprensión. Su compromiso con la mejora de la calidad de vida de este colectivo a través del conocimiento científico y la sensibilización social le convierten en un referente para la gran familia de entidades que conforma Autismo España”, explica Miguel Ángel de Casas, presidente de la Confederación Autismo España.

El incremento de casos detectados y diagnosticados de autismo en los últimos años se ha producido, además de por un incremento de las herramientas y pruebas de diagnóstico, gracias a una mayor sensibilización por parte de la sociedad y a algunos descubrimientos científicos de gran relevancia. Entre los últimos hallazgos, se incluye la posibilidad de que la edad del padre en el momento de engendrar, que hasta ahora no se tenía prácticamente en cuenta, podría tener una gran incidencia.

“Cuando en una familia diagnostican alguna enfermedad, trastorno o síndrome, se suele hacer un máster autodidacta. Tiene un enfoque muy sencillo y didáctico. No solo se aprende más sobre este trastorno, sino que una también se siente comprendida y un poco menos sola”.

La ilustración de la cubierta está realizada por Miguel Ángel Gallardo, emblemático historietista creador del célebre Makoki, de gran éxito durante la década de los ochenta. La participación de Gallardo en el libro tiene una relevancia especial ya que el dibujante es padre de una chica con trastorno del espectro autista, una experiencia recogida en la novela gráfica de gran éxito María y yo que ya ha sido traducida a 10 idiomas, además del documental del mismo nombre y la segunda parte María cumple 20 años. “Un texto que aclara los tabúes y estereotipos con los que tienen que lidiar los padres cada día”, destaca.

El libro, de gran utilidad práctica y basado en investigaciones científicas recientes de laboratorios de todo el mundo, está dirigido tanto a familiares de personas con autismo como a médicos, personal educativo o psicólogos, entre muchos otros colectivos. Se trata de un manual amplio que intenta dar una visión panorámica y transversal de lo que implica el autismo: sus causas, sus implicaciones genéticas, los métodos de diagnóstico e incluso los tratamientos y las terapias más efectivas. “Se debe facilitar al máximo la incorporación e inclusión real de estos niños a la vida lo antes posible, ya que se calcula que casi el 70% de ellos sufre acoso en el colegio”, explica Alonso.

“El libro que regalaría a toda familia con un peque TEA”.

“A pesar de que la investigación sobre el autismo se ha multiplicado en los últimos años, son necesarios divulgadores científicos como José Ramón Alonso, que a través de este libro sintetiza de una forma sencilla y atractiva para familias, profesionales y personas en el espectro del autismo, la evidencia científica acumulada hasta el momento”, concluye Marcos Zamora Herranz, presidente de AETAPI (Asociación Española de Profesionales del Autismo).

Autores

José Ramón Alonso es doctor en neurobiología y catedrático de la Universidad de Salamanca, investigador principal del instituto de neurociencias de Castilla y León. Ha trabajado en diversas universidades de Alemania y Estados Unidos, y ostenta tres doctorados honoris causa en América Latina. Además, ha publicado alrededor de 150 artículos en revistas de neurociencia de carácter internacional. Ha ganado algunos de los principales premios de divulgación científica de España, y publicado numerosos libros relacionados con el autismo, que es un tema que le ha apasionado desde bien temprano en su carrera investigativa. Es autor del blog Neurociencia (jralonso.es), con más de dos millones y medio de visitas anuales.

Irene Alonso Esquisábel es licenciada en psicología y tiene un máster en psicología sanitaria, habiendo completado su formación en Finlandia. Es autora de varios libros sobre anorexia, neurociencia y autismo. En la actualidad dirige un centro para niños con autismo en Ponferrada (León).

