Purificadores con filtros HEPA y ultravioleta para renovar el aire de hogares, comercios y aulas

viernes, 23 de octubre de 2020, 14:01 h (CET) Con la bajada de temperaturas en España, crece la preocupación por la calidad del aire de hogares, comercios, organismos oficiales y centros educativos, ahora que no es posible permanecer en el exterior ni ventilar adecuadamente. La alternativa según los expertos, pasa por la utilización de purificadores de aire, especialmente aquellos que disponen de filtros HEPA y lámparas de luz ultravioleta, al permitir renovar varias veces por hora estancias de hasta 40 metros y eliminar el 99,9% de virus o bacterias Respirar un buen ambiente es ahora más importante que nunca. Las estadísticas muestran que los espacios cerrados son uno de los grandes focos de contagio en esta pandemia, por la facilidad de propagación a través de las partículas de aire.

Si bien la ventilación natural es la primera opción, no siempre es posible y los purificadores se presentan como la alternativa, según los expertos. En este sentido, Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) impulsado por el Ministerio de Ciencia, han elaborado una guía para los colegios en la que aconsejan “la ventilación natural en las aulas para reducir el riesgo de contagio del coronavirus y, en caso necesario, combinarla con equipos de purificación del aire provistos de filtros HEPA”.

Aunque existen diversos modelos en el mercado, solo el purificador portátil Smart UV Purifier, es capaz de bloquear el 99,95% de las partículas al incorporar además de un HEPA13 certificado (que se suele utilizar en hospitales, aviones y estancias con gran contaminación), lámpara ultravioleta y la última tecnología en filtros (carbono, catalítico y antivirus con partículas de plata y cobre), realizando seis etapas de filtrado.

En este sentido Tim Peglow, vicepresidente de MD Anderson en EEUU, ha indicado recientemente en una entrevista que “un sistema HEPA, si se ejecuta durante un período de tiempo, puede eliminar una gran cantidad de virus (del 99,94 a 99,97%) y una exposición prolongada a la luz ultravioleta en un dispositivo purificador de aire puede desactivar algunos virus, incluido el COVID-19”.

¿La solución para las reuniones navideñas?

Todavía se desconoce cómo serán este año las celebraciones en Navidad, si será posible reunirse entorno a una mesa con las familias o existirá limitación al número de personas. Lo cierto es que los expertos coinciden en señalar que los purificadores de aire portátiles no eliminan la posibilidad de contagio, pero son un apoyo esencial para la protección y desinfección de los hogares, reduciendo los riesgos. Sin olvidar, eso sí, la importancia de otras medidas de higiene como el lavado de manos o el uso de las mascarillas.

Smart UV Purifier, que tiene todas las certificaciones a nivel internacional y se distribuye en España en exclusiva a través de la compañía Bioenergy Dreams, puede renovar el ambiente de un salón de 20-25 metros cuatro veces por hora o dos veces si la sala es de 40 metros. Es idóneo para uso doméstico, comercial, en organismos oficiales o centros educativos al ser sumamente silencioso y disponer además de un sensor de calidad de aire, de forma que enciende todos los sistemas y acelera el volumen de aire filtrado en cuanto detecta mala o regular calidad, mientras que los dispositivos adicionales de lámpara UV-C y Aniones son seleccionables, para elegir la mejor configuración en cada momento mediante display o mando a distancia.

