Ventajas y riesgos del Outsourcing Tecnológico según Hasten Group

viernes, 23 de octubre de 2020, 13:42 h (CET) La subcontratación aporta una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los continuos cambios de los mercados productivos. El Outsourcing tecnológico, un ahorro de hasta el 50% en gastos del negocio El Outsourcing tecnológico se ha convertido en un mecanismo indispensable a utilizar para obtener una mayor rentabilidad y éxito en los negocios. La especialización, además de garantizar eficacia permitirá a las corporaciones ganar en competitividad. El Outsourcing, como tal, no tiene una fórmula concreta; de hecho, ninguna empresa, grande, mediana o pequeña está exenta de realizar esta práctica de contratación que para nada significa debilidad alguna frente a competidores, sino todo lo contrario, encarna centrarse en lo que se sabe hacer y delegar aquello que se va de las manos con el objetivo de lograr eficacia y éxito.

Esta práctica empresarial, explican desde Hasten Group, tiene mucho de subcontratación, aunque en realidad su finalidad es establecer alianzas con firmas colaboradoras que harán más eficientes las tareas no fundamentales y que aporta cuantiosos beneficios directos como:

- Mejora la optimización en los procesos productivos, dado que la empresa puede dedicarse a hacer sus tareas claves y con ello aumentar su productividad.

- Contempla un ahorro notable en el acceso a tecnologías e infraestructuras de última generación.

- Aporta una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los continuos cambios de los mercados productivos.

- Contribuye a un significativo ahorro en la gestión del talento permitiendo optimizar la contratación de personal temporal, por proyectos o a largo plazo, aumentando o disminuyendo la plantilla sin riesgo alguno para la parte contratante.

- Mejora los tiempos de respuesta que tendría una empresa si tuviese que acometer un proyecto para el que no está preparada.

Constituye una larga ventaja competitiva sostenida mediante un cambio de reglas y un mayor alcance de la organización.

Incrementa el compromiso hacia un tipo específico de tecnología que permite mejorar el tiempo de entrega y la calidad de la información para las decisiones críticas.

La empresa posee lo mejor de la tecnología sin la necesidad de entrenar personal para manejarla.

Dispone de servicios de información y formación de forma rápida ante las presiones competitivas del mercado. Estos aspectos, positivos, determinan el éxito del negocio; bien aplicados, el Outsourcing tecnológico, puede llegar a ahorrar hasta el 50% en los gastos del negocio. Si bien, en esta modalidad empresarial entraña algunos riesgos, entre ellos destacan:

Externalización de una actividad propia, si alguna de las actividades consideradas propias o estratégicas fuese externalizada, entonces, la empresa perdería la habilidad que la hace pionera o precursora.

Pérdida del control debido a la delegación de las tareas a proveedores de servicios, la empresa puede perder el control.

Dependencia del proveedor, la empresa no puede cambiar a los proveedores con relativa facilidad y rapidez. En algún modo, el proveedor ha de ser parte de la organización.

Externalización de una actividad vital; externalizar una actividad vital podría ser crítico.

Comunicación y coordinación más difícil, ésta puede verse obstaculizada o limitada a veces por la distancia geográfica o la diferencia cultura, misión y visión.

Oposición del personal: Los sindicatos suelen oponerse a la externalización, argumentando que contratistas abusan de sus trabajadores al pagarles salarios bajos, no cumplir las leyes laborales, ni tampoco con normas de seguridad. "Después de más de 10 años en el sector tecnológico, una de las sugerencias de nuestro partners" afirma desde Hasten Group "es contar con el mejor talento tecnológico, pero siempre, bajo una supervisión del proyecto propia". En esta línea, Hasten Group ha trabajado y ha dado un paso más, ahora, en su cartera de servicios aparecen Servicios Gestionados. Este concepto, explican en la Consultora, "hace referencia a la forma de ejecutar los proyectos, en concreto, se crea un equipo propio encabezado por un Lead. Los proyectos se coordinan en la casa del cliente o desde nuestra oficina, de forma independiente y con un único interlocutor en el proyecto. El Lead de proyecto es el encargado de supervisar los tiempos de trabajo, su ejecución y trasladar la información al cliente de forma dinámica y ágil garantizando así, de manera fehaciente el Lead la ejecución y desarrollo del proyecto".

Hasten Group: Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

