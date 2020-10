Ventanas Anerual: por qué sustituir las ventanas mejora la calificación energética de la vivienda Comunicae

viernes, 23 de octubre de 2020, 13:45 h (CET) La certificación energética de inmuebles está regulada por etiquetas identificativas que permiten ahorrar en el consumo eléctrico, disfrutar de subvenciones a la reforma y acceder a otros beneficios inestimables La demanda de ventanas con prestaciones térmicas ha experimentado en España un crecimiento paralelo al de la solicitud del certificados energéticos en viviendas. Porque la instalación de este elemento arquitectónico es una forma económica de mejorar su calificación energética, de obligado cumplimiento para inmuebles existentes y de nueva construcción y, por ello, presente en más de 3 millones de viviendas y edificios.

Recogido en el Real Decreto 235/2013, el uso del certificado de eficiencia energética está vigente desde el 1 de junio de 2013 en la compra/venta y alquiler de inmuebles. Su etiquetado, que clasifica las viviendas de la 'A' a la 'G' según su nivel de eficiencia, posibilita el acceso a múltiples beneficios para inquilinos y arrendadores.

Menos del 0,25% de los hogares españoles, sin embargo, dispone de la máxima calificación energética, clase A. Dentro de un 5% figuran las viviendas con calificaciones de clase B y C, según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).

¿Es difícil recibir una calificación satisfactoria (A, B, C ó D)? Su obtención depende del consumo de energía y de las emisiones de CO2 de una vivienda, factores que pueden disminuirse con un correcto aislamiento térmico en puertas y ventanas. "La instalación de materiales aislantes como ventanas de PVC o ventanas de aluminio con rotura de puente térmico son claves a la hora de conseguir un óptimo aislamiento térmico", explican desde la madrileña Ventanas Anerual, especialista en la fabricación e instalación de ventanas de PVC y aluminio.

Ventanas térmicas, la forma más barata de mejorar la certificación energética de una vivienda

Válido durante 15 años, el certificado energético es emitido por técnicos especializados, que analizan la vivienda y plantean, junto con la etiqueta correspondiente en su informe, una serie de reformas a nivel individual y comunitario del inmueble, para mejorar su eficiencia en consumo energético.

En el plano individual, o dentro del inmueble, son muchas las reformas pueden elevar la calificación energética sin necesidad de «tirar la casa por la ventana». Es el caso de las ventanas con prestaciones térmicas. "La inversión se verá amortizada en poco tiempo, ya que las ventanas son la parte de los edificios en la que se registran más pérdidas de energía, suponiendo entre el 25% y el 30% del consumo total de calefacción y/o aire acondicionado", aseguran desde Ventanas Anerual, que ofrece gratuitamente una calculadora del ahorro energético en su página web.

A la rentabilidad de la inversión se suma el ahorro económico derivado del menor consumo en sistemas de calefacción y refrigeración. Y es que el antiguo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aconsejaba el uso de "ventanas de PVC para obtener un óptimo aislamiento térmico en una vivienda", como recuerdan desde Ventanas Anerual, porque "es deseable mantener el calor fuera del hogar en verano y retenerlo dentro cuando llega el frío mediante la instalación de modelos aislantes con el mínimo valor U".

Sustituir las ventanas y puertas acristaladas por modelos térmicos constituye un 'abrazo' a la sostenibilidad. Porque reduciendo el consumo energético, se logra minimizar el impacto de calefactores y aires acondicionados en el medio ambiente.

Por otra parte, los hogares con ventanas térmicas y altas calificaciones energéticas tienen acceso a subvenciones y ayudas, como el Programa PREE o el Plan Estatal de Ayudas 2018-2021, ofrecidas por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España.

Acerca de Ventanas Anerual

Ventanas Anerual es una empresa madrileña dedicada a la fabricación, la venta y la instalación de ventanas de PVC y aluminio, perteneciente a la Red Oficial Kömmerling. Su equipo de profesionales ha sabido distinguirse por la eficiencia, la honestidad, la especialización y la transparencia en todos sus servicios.

Contacto de prensa

Ventanas Anerual (Anerual Servicios, S.L.)

Dirección Boadilla, Fábrica y exposición: C/ Valdemorillo, 8 P.I. Ventorro del Cano - 28925 Madrid

Dirección Santa Eugenia, exposición: Avda. Santa Eugenia, 19 - 28031 Madrid

Tfnos: 910 164 399

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.