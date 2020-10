Cinco consejos para ahorrar dinero sin sufrir

El próximo 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro. Una fecha clave que busca remarcar la importancia del ahorro en las economías familiares y personales. Este 2020 ha supuesto un golpe a nivel económico en muchos hogares españoles. La pandemia causada por la COVID-19 ha marcado un antes y un después en el bolsillo de todos, pero las épocas de crisis también son un momento idóneo para reinventarse e idear fórmulas que saquen partido a nuestras finanzas.



El mundo ha dejado de funcionar tal y como lo conocíamos y ahora más que nunca hay que ser conscientes de la importancia del ahorro. De hecho, según un estudio realizado por la fintech holandesa Peaks más del 88% de los españoles se muestra preocupado por su futuro financiero. Para afrontar este último trimestre del 2020 y comenzar el nuevo año con un extra en el bolsillo, la app de microinversión, Peaks ha ideado estos 5 consejos:



Sigue la regla del 50/30/20: es una técnica clave para controlar los ingresos mensuales. El 50% de lo que ganes tiene que ir destinado a los gastos básicos, el 30% puedes dedicarlo a aquellos caprichos que deseas y el 20% de tus ingresos debes dedicarlo a ahorrar para el futuro. Así podrás saber dónde va tu dinero, y qué cantidades guardar cada mes.



Planifica un menú semanal: organiza las comidas por semanas para evitar comer fuera y comprar caprichos de última hora. De esta forma, se ahorra dinero y tiempo, para aquellos que tengan que comer en el trabajo dejar los tupper de comida preparados en el frigorífico supone no pensar en ello el resto de la semana.



Hazte aliado de las listas: una forma ideal de ser conscientes de los gastos y los deseos es crear listas con esas facturas que no pueden esperar. Así se obtiene una visión general de lo que te puedes permitir gastar.



Invierte tu dinero para maximizar tus ahorros: Tener los ahorros en el banco no te aporta ningún beneficio. ¿La solución? Hazlos crecer invirtiendo con cabeza. Con la aplicación de Peaks, invertir es pan comido. Con tan solo un euro, puedes comenzar a invertir tu cambio de forma sencilla y casi sin darte cuenta, verás cómo tu dinero va creciendo paulatinamente.



Visualiza tu objetivo de ahorro: no hay mayor motivación para generar ahorro que tener en mente en qué deseas invertir tu esfuerzo. Desde la casa de tus sueños hasta el objeto más material se puede hacer posible si focalizas todas tus energías en ello.



Tom Arends, cofundador de Peaks, explica que “con estos sencillos tips de ahorro conseguirás sacar el máximo partido a tus ingresos y tener un colchón financiero que te de tranquilidad para el futuro.



Con pequeños cambios en la rutina diaria se pueden ver grandes resultados a largo plazo que ayudarán a finalizar tu independencia financiera”.