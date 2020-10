Industria, Banca y Life Science, los sectores que más pagan en España en 2020 Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 17:11 h (CET) La III Guía Spring Professional del mercado laboral analiza las 100 posiciones más demandadas de los diez sectores que más empleo están generando, desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica y se convierte en la primera Guía que analiza el impacto de la Covid-19 en las remuneraciones en España La pandemia en la que la sociedad está inmersa desde el pasado mes de marzo provocada por la Covid-19 ha producido una caída importante de la actividad económica en nuestro país y un rápido crecimiento de las tasas de desempleo. Esta situación, unida a una caída significativa del consumo, hace prever que en los próximos meses se producirá también un reajuste generalizado de los salarios, que el Banco de España cifra entre el 10% y el 15%.

En este contexto, Spring Professional, firma del grupo Adecco especializada en la consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, analiza en la III Guía Spring Professional del mercado laboral, los salarios de los diez sectores más relevantes en nuestro país durante el último año y una proyección a futuro de cuál puede ser el escenario en los próximos meses.

Para realizar este estudio se han examinado al detalle más de 90.000 ofertas de empleo[1] en diez sectores económicos clave: Banca y Seguros, Financiero y Legal, Recursos Humanos, Life Science, Digital & e-Commerce, Gran Consumo, IT&TELCO, Industria, Construcción & Inmobiliaria, Logística & Compras. Y de ellas, se han seleccionado para el análisis las 100 posiciones con mayor proyección laboral y remuneración en estos momentos.

Además, la III Guía Spring Professional del mercado laboral también analiza cómo ha sido el impacto que ha tenido la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 en estos diez sectores, cuáles son los retos que deben ser abordados para hacer frente a esta situación y cómo está siendo su evolución.

Impacto de la Covid-19 en los salarios españoles, por sectores

La crisis sanitaria en la que la sociedad está inmersa desde el pasado mes de marzo ha producido también una caída importante de la actividad económica en nuestro país y un rápido crecimiento de las tasas de desempleo. Esta situación, unida a una caída significativa del consumo, hace prever que en los próximos meses se producirá también un reajuste generalizado de los salarios, que el Banco de España cifra entre el 10% y el 15%.

La reducción de los salarios en un futuro próximo dependerá de cómo evolucione el panorama económico en nuestro país y también de la capacidad de reacción que tenga cada sector para adaptarse a todos los múltiples cambios que nos ha traído la llamada “nueva normalidad”.

No todos los sectores están sufriendo por igual esta desaceleración económica. Durante la elaboración de la III Guía Spring Professional del mercado laboral se ha podido comprobar que, en función de la evolución que han tenido durante los meses que se lleva de crisis sanitaria, se puede hablar de sectores que han tenido una evolución positiva, negativa o bien se han mantenido estables.

De los sectores analizados, los de Compras y Logística, e-Commerce, IT & TELCO y Life Science son los que tienen una evolución en positivo. Estos sectores han logrado mantener su actividad durante el periodo de confinamiento y son los únicos en los que puede haber un incremento de sueldos en algunas posiciones en los próximos meses: bien porque su demanda es muy alta, porque son clave para la transformación digital del sector o porque son puestos necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria.

Gran Consumo, Banca y Seguros; y Finanzas y Legal son sectores que se han mantenido estables durante la crisis, pero enfrentan diversos problemas y retos. En los próximos meses tendrán que reestructurarse, eliminar algunas áreas y potenciar otras, lo que hará que los sueldos se estanquen.

Los sectores de Construcción e Inmobiliaria, Industria y Recursos Humanos han sido especialmente castigados por la pandemia. En 2019 ofrecían buenas cifras, pero se han desplomado por la falta de actividad. Estos sectores van a tener más difícil salir de la crisis, porque se les exige cambios estructurales y de negocio importantes lo que redundará en una reducción general de salarios.

En palabras de Alexandra Andrade, directora de Spring Professional en España: “es imposible hablar del presente y futuro del mercado laboral sin hablar del fuerte impacto que la Covid-19 ha tenido este año. Sin obviar la infinidad de puestos de trabajo que se han destruido y de la gran cantidad de pérdidas humanas, la pandemia mundial ha obligado a las empresas y a los trabajadores a avanzar a marchas forzadas hacia esa transformación digital de la que tanto se ha hablado durante estos meses. Por tanto, si tuviéramos que hablar de una consecuencia positiva de esta lamentable situación, esa ha sido la capacidad de adaptación de las personas, de forma individual y colectiva, para habituarse a una nueva realidad. La resiliencia colectiva que tanto ha destacado también en el ámbito laboral”.

“Si algo nos ha enseñado también esta crisis sanitaria, es que el futuro es, más que nunca, cambiante. Por ello, debe ser percibido como un futuro repleto de oportunidades para todos aquellos profesionales que sepan adaptarse a los cambios”, concluye la directiva de Spring Professional.

Los sectores en positivo: Compras y Logística, e-Commerce, IT & TELCO y Life Science

El sector de Compras y Logística es el que más ha crecido durante los meses de confinamiento, casi siete puntos de marzo a mayo de 2020. Este sector ha pasado de aportar un 11,56% del empleo total en España a un 18,06% gracias, sobre todo, al comercio online, una de las pocas áreas beneficiadas por la situación de emergencia que se ha vivido durante esos tres meses.

Entre las posiciones más demandadas en Logística destacan los perfiles con conocimientos específicos en el canal de comercio online y también con formación técnica para reforzar la automatización de los procesos. El perfil mejor pagado es el de Director/a de Operaciones, con una retribución media de 58.183 euros que puede superar los 72.218 euros en función de la experiencia que aporte. Le siguen el puesto de Supply Chain Manager con un sueldo de 51.875 euros y el Jefe/a de Export/Import con 49.064 euros, pudiendo alcanzar los 56.000 euros y los 65.000 euros de retribución anual respectivamente si los/as profesionales superan los 10 años de experiencia en un puesto similar.

El sector de e-Commerce consiguió superar por primera vez la barrera del 2% de la oferta total de empleo en España. A pesar del crecimiento continuado del negocio y del número de puestos de trabajo que genera, todavía existe un importante desequilibrio entre la oferta y la demanda de perfiles técnicos. La automatización del marketing (marketing programático) y el Big Data están siendo claves para el sector por lo que las empresas del entorno digital demandan más expertos/as en la recopilación y análisis de datos, performance y growth mientas que también continúan demandándose perfiles más consolidados como SEM Specialist, Social ADS y CRM.

El perfil de Data y/o Business Intelligence Manager es el mejor remunerado del sector, con un sueldo medio anual de 56.673 euros pudiendo alcanzar los 76.218 euros en función de la experiencia. En segundo lugar, se sitúa el Consultor/a de Big Data, con 46.864 euros de retribución media, y el tercer lugar lo ocupa el/la Responsable de e-Commerce, con un salario medio en torno a los 44.859 euros.

El macrosector que engloba las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sigue manteniendo una buena evolución en términos de empleo en nuestro país. Durante los meses de confinamiento los perfiles del sector tecnológico incrementaron su protagonismo en la oferta de empleo hasta convertirse en los más demandados por detrás de los/as profesionales sanitarios/as. Se estima que un 8% del total de empleos creados entre marzo y mayo corresponde al área de IT y Telecomunicaciones.

Es de esperar que se mantenga una alta demanda de profesionales que ayuden a las empresas a realizar la transformación digital que necesitan y también serán especialmente cotizados los perfiles relacionados con el Big Data y la Seguridad Informática. Durante estos meses el perfil mejor pagado del sector IT & TELCO ha sido el de Chief Technology Officer –CTO- con una retribución media anual de 59.981 euros pudiendo llegar a una media de 70.948 euros en caso de contar con más de 10 años de experiencia.

Por detrás del CTO se encuentra el Arquitecto/a de Software (45.856 euros) y el/la Responsable de Desarrollo (45.853 euros). Éste último puede alcanzar los 70.000 euros de retribución media anual en función de la experiencia que aporte para el puesto.

La industria farmacéutica española (Life Science) ha mostrado una gran fortaleza desde el inicio de la pandemia y es uno de los sectores que ha tenido mayor crecimiento durante el confinamiento. Durante esta crisis se ha puesto de manifiesto la necesidad de recuperar la producción, que en los últimos años se ha ido desviando hacia países asiáticos, y de invertir más en investigación para estar a la vanguardia científica. Para numerosos expertos, es uno de los sectores que puede liderar la reactivación económica de nuestro país.

Las compañías farmacéuticas siguen demandando los mismos perfiles que hace unos meses, aunque se han reducido las cifras de contratación respecto a 2019. En cuanto a los salarios, hasta ahora se ha caracterizado por ofrecer sueldos más altos que el resto de sectores (hasta un 10% más), pero el momento de incertidumbre económica global que se vive hace prever que durante este año se mantendrán estables pero no seguirán creciendo.

El perfil mejor pagado de Life Science es el de Director/a Médico/a con un sueldo medio de 63.922 euros que puede llegar hasta 95.740 euros anuales de media para candidatos/as que ofrezcan más de diez años de experiencia, le sigue el puesto de Medical Science Liaison (MSL) con un salario de 55.000 euros y en tercer lugar el/la Director/a de Registros, con 52.725 euros anuales de media.

Los sectores con más estabilidad: Gran Consumo, Banca y Seguros; y Finanzas y Legal

El sector del Gran Consumo está jugando un papel muy importante en la crisis sanitaria, ya que durante los meses de confinamiento fueron los responsables de asegurar el suministro de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Los consumidores han cambiado sus preferencias y hábitos de compra por lo que, tanto fabricantes como distribuidores, se han visto forzados a adaptar sus modelos de negocio a estas nuevas tendencias de consumo.

El sector se está reinventando para mejorar sus propuestas, la experiencia del cliente y la optimización de todos los procesos, sobre todo, de la distribución. Este proceso conlleva una mayor demanda de perfiles como el Category Manager o el Shopper Marketing Manager, posiciones clave para entender cómo van evolucionando las necesidades del consumidor.

En la parte comercial, también ha crecido la búsqueda de nuevas figuras como el/la Brand Manager KAM o Business Development Manager. Este último es actualmente el puesto mejor retribuido dentro del sector con una media de 54.201 euros, el segundo lugar lo ocupa el/la Category Manager con un salario en torno a los 51.805 euros y, en tercer lugar, aparece el perfil de Director/a Regional con 49.448 euros de media y que puede alcanzar los 80.000 euros en función de su experiencia.

Las áreas de Banca y Seguros generan un 6% del total de la oferta de empleo en España. En la actualidad ambos sectores se encuentran en plena transformación digital basada en el manejo de grandes cantidades de información para conocer mejor a los clientes y ofrecerles servicios más personalizados.

En el sector bancario, la pandemia ha acelerado la necesidad de migrar el modelo de negocio hacia canales digitales y de dejar atrás definitivamente la operativa que se centraba en sucursales bancarias, lo que les ha llevado a reducir en más de un 82% la oferta de empleo entre marzo y mayo de este año. El sector asegurador ha afrontado un poco mejor esta caída general del empleo provocada por la crisis sanitaria y “solo” ha reducido su oferta en un 20%.

Este proceso de digitalización ha incrementado su interés por nuevos perfiles con una formación más técnica lo que se ha traducido en un aumento considerable en la demanda de candidatos/as expertos/as en Business Intelligence y Data Mining. En estas áreas, los perfiles mejor pagados son los de Analista M&A (68.750 euros de media), el/la Responsable de Operaciones y Control de Gestión (51.712 euros) y Actuario/a (46.293 euros) pudiendo alcanzar cada uno de ellos los 95.000 euros, 59.566 euros y 96.667 euros en función de los años de experiencia, respectivamente.

En los sectores de Finanzas y Legal el reto principal es seguir automatizando y mejorando los procesos de trabajo que continúan siendo muy manuales. En el ámbito de las finanzas, la revolución tecnológica se refleja en una mayor búsqueda de profesionales con conocimientos en Big Data y Business Intelligence con experiencia en sistemas ERP. El puesto de Auditor/a pierde interés a favor del Controller o Analista Financiero/a y también se mantiene la demanda de Directores/as Financieros/as.

En el ámbito legal, la crisis provocada por la pandemia ha acrecentado la búsqueda de profesionales especializados en Derecho Laboral y en Procesal y Arbitraje, así como en transacciones comerciales complejas (Corporate M&A) y en operaciones inmobiliarias (Real Estate). También aumenta la demanda de profesionales para los equipos de IT y de expertos/as legales tanto para el área de protección de datos como de ciberseguridad.

El perfil de Responsable Auditor es el mejor pagado en Finanzas y Legal con una retribución media de 59.166 euros pudiendo superar los 65.000 euros a partir de los 10 años de experiencia, seguido por el/la Director/a Financiero/a, con un sueldo de 52.344 euros que puede llegar a 64.364 euros en función de la experiencia y el puesto de Director/a de Compliance, con 45.860 euros que puede superar los 46.185 euros para los/as candidatos/as que acrediten experiencia de más de 10 años.

Los sectores más castigados: Construcción e Inmobiliaria, Industria y RRHH

Los meses de encierro obligado han golpeado especialmente al sector de Construcción e Inmobiliaria que se encuentra entre los que han sufrido una mayor tasa de paralización completa durante ese tiempo. Se espera que las licitaciones para obras públicas se reduzcan en importante medida y también habrá un ajuste de la producción de obra nueva a la demanda. Una población menos dispuesta a viajar repercutirá en la construcción de vivienda vacacional y segundas residencias; pero, en compensación, se espera que crezca la rehabilitación en la vivienda habitual.

En el área de Construcción existe una importante demanda de profesionales para conformar equipos de trabajo para la construcción de edificios e instalaciones industriales. Por su parte, en el área Inmobiliaria la demanda se centra principalmente en perfiles comerciales.

El perfil mejor pagado en Construcción es el de/la Jefe/a de Grupo de Edificación, con una retribución media de 52.229 euros que puede llegar a los 68.750€ anuales si cuentan con más de 10 años de experiencia, mientras que en el área Inmobiliaria es el de Responsable de Promoción, con 56.804 euros anuales de media pudiendo alcanzar los 66.250 euros en función de su experiencia.

La Industria se encuentra entre los sectores con mayor tasa de paralización completa y donde se han producido un mayor número de despidos desde que empezó la crisis sanitaria de la Covid-19. Se calcula que un 30% de las compañías del área industrial planea hacer recortes salariales en los próximos meses. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la fragilidad de la industria frente a otros países europeos y, sobre todo, la necesidad de acelerar su transformación hacia la llamada Industria 4.0. Las empresas están ahora obligadas a optimizar sus estructuras con ayuda de la tecnología si quieren ser más productivas con menos costes.

La adopción de la Industria 4.0 demanda la contratación de nuevos perfiles técnicos procedentes de carreras STEM y con formación en integración de sistemas, automatización, integración con sistemas ERP, gestión de operaciones, sensores de fábrica y expertos/as en el análisis de datos para mejorar las plantas industriales.

En estos momentos entre los perfiles mejor pagados del sector industrial están el de Director/a de Ingeniería (73.863 euros brutos anuales) pudiendo alcanzar los 75.588 euros si superan los 10 años de experiencia, el de Director/a de Operaciones (64.346 euros) y el de Director/a Lean Manufacturing (60.000 euros).

La crisis ha obligado a cambiar el modo de trabajar de los departamentos de Recursos Humanos los cuales han asumido un mayor protagonismo en la gestión diaria de las empresas. Solo el 29,5% de las empresas prevé hacer nuevas contrataciones durante 2020. Como resultado de esta situación, un 26% de los/as profesionales de Recursos Humanos se ha visto afectado por un ERTE. Una de las áreas que ha salido más dañada es la de selección, seguida por las de formación y desarrollo; y relaciones laborales.

El sector sigue avanzando hacia una mayor profesionalización de sus servicios. La lucha por el talento ha incrementado la demanda de profesionales especializados/as en su búsqueda, los Researcher. Por otro lado, las tecnologías que se utilizan para la identificación y evaluación de candidatos/as (people analytics) impulsan la necesidad de contar con perfiles transversales con conocimientos en Big Data y Machine Learning aplicados a los RRHH.

Entre los perfiles mejor retribuidos en este sector están el de HR Business Partner, con un sueldo medio de 59.763 euros anuales, el/la Director/a de RRHH, que alcanza los 57.380 euros de media y el/la Responsable de Selección, que recibe 41.281 euros. Estas tres posiciones pueden alcanzar los 66.836 euros, 63.714 euros y 50.000 euros, respectivamente, en función de la experiencia.

[1] Más de 90.000 ofertas publicadas durante todo el año 2019 y del 1 de enero al 1 de septiembre de 2020.

