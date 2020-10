Wake Up, la línea de productos de Amazonic creada para detoxificar y renovar el cabello castigado Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 15:05 h (CET) Todos sus productos destacan por ser cruelty free, a base de aceites naturales, sin sulfatos, sales, ni parabenos y con el aceite de Sacha Inchi como ingrediente estrella La coloración, el secador o las temperaturas extremas arruinan sin darse cuenta el cabello. Por este motivo, es importante que, mínimo una vez a la semana, se introduzca en la rutina de belleza productos dirigidos a desintoxicar la melena, y así evitar que el daño vaya a más.

El resultado deseado, un pelo hidratado, sedoso y brillante. Y, para conseguir este objetivo, la compañía Cosmética Pharma ha presentado su nueva línea de productos Wake Up de Amazonic, una completa gama de productos de belleza y cuidado capilar, con cerca de 30 años en el mercado, y que ahora llega a España.

La línea de productos Wake Up, de venta exclusiva en farmacias, está compuesta por champú, acondicionador y mascarilla, de gran calidad, elaborados con extractos naturales procedentes del Amazonas, y con el aceite de Sacha Inchi como producto estrella.

El aceite del sacha Inchi se extrae de la semilla de esta planta oriunda de la selva peruana. Su consumo es altamente beneficios por su alto contenido en ácidos grasos Omega 3, Omega 6 y Omega 9, así como antioxidantes como el alfa-tocoferol y vitaminas A y E.

Además, la línea Wake Up, al igual que todos los productos de Amazonic tienen como denominador común que son cruelty free y no contienen sal ni sulfatos, ni parabenos, solo aceites naturales.

Amazonic cuenta con 4 líneas más de producto: Exotic Liss: un exótico ritual de alineamiento capilar y control de frizz; Fall control: contra la caída de cabello; Wild Color: un tratamiento para mantener los colores vibrantes y duraderos y el Alisado Brasileño Exotic Liss: un completo kit de alisado brasileño.

Y es que, en lo más profundo de la Amazonía crecen numerosos frutos milenarios que los ancestros de aquel mágico lugar utilizaban para curar cuerpo y alma y que ahora Amazonic recupera para cuidar de la salud del cabello y que Cosmética Pharma introduce en exclusiva en el canal farmacéutico español.

Cosmética Pharma

Cosmética Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

Trending Import, trabaja actualmente con fabricantes de Corea, Perú, Polonia, Suecia, Italia, EE.UU., República Checa, Reino Unido y China, los cuales cumplen con los más altos estándares de calidad dentro de la UE.

Cuenta con seis centros logísticos propios, ubicados dos en Bollullos (Huelva), tres en Benacazón (Sevilla) y uno en Madrid que superan los 10.000 m2, y presencia en más de 1.500 puntos de venta.

Trending Import facturó en 2019 una cifra total de 8 M€, un 56% más que durante el ejercicio anterior.

