El Ayuntamiento realza la fuente de la Plaza Mayor con iluminación ornamental Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 13:05 h (CET) Los trabajos los ha llevado a cabo la Brigada de Obras en el pasado mes de septiembre El Ayuntamiento de Cogolludo ha culminado unas obras de actuación en el entorno de la fuente de la Plaza Mayor, con las que ha procedido a la iluminación ornamental del elemento.

Los trabajos, que han llevado a cabo los miembros de la Brigada de Obras y que no ha requerido inversión alguna a excepción de los materiales, ensalza este emblema de Cogolludo, que, por estar frente al gran Palacio de los Duques de Medinaceli, y su impresionante fachada, no había tenido, hasta ahora, el realce que merece.

La fuente original se construyó en el siglo XVI, y aparece documentalmente citada por primera vez en el conflicto y juicio entre el Concejo de Cogolludo y los Duques de Medinaceli por el uso del agua que traían al pueblo las conocidas como galerías del lomo, teniendo en cuenta quien las había costeado y encargado.

El litigio fue muy largo, y duró desde la primera denuncia puesta por la Villa contra los Duques en 1563, hasta un acto de conciliación donde resuelven sus diferencias en el año 1597. La denuncia de la Villa a los Duques en 1563, se basa en que el municipio reclama a los Duques el coste de la traída de las aguas del Lomo a la fuente de la Plaza, obra que el Ayuntamiento había encargado y pagado al ingeniero y fontanero Juan Vélez, por 400 Ducados.

La obra de la galería se debió construir entre los años 1535 y 1545, por lo que las galerías del Lomo que han llegado hasta el día de hoy datan de esa década. Los Duques tenían problemas de agua, ya que su acometida original, que databa de 1508, se había prácticamente perdido y les llegaba muy poca agua, por lo que aprovecharon la traída de la fuente de la Plaza, para meter el agua en el Palacio. Esta es la referencia documental más antigua de este bello elemento que se encuentra en las fuentes documentales de la villa serrana.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.