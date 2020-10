Los espacios híbridos y la mezcla de usos marcarán el futuro de los hoteles

Para facilitar esta transformación, Actiu referente en mobiliario para oficinas y hospitality, ha creado la guía "Cómo transformar los espacios comunes: El reto de los entornos Hospitality Post-covid" con recomendaciones para adaptar los espacios comunes de hoteles a las exigencias de distanciamiento, densidad e higiene Cada día son más los hoteles que están adaptando sus espacios de bienvenida, check in/out, zonas de espera y habitaciones para ofrecer servicios de co-working y facilitar el teletrabajo de muchas personas que prefieren trabajar a distancia pero fuera de sus hogares. Un balón de oxígeno para unos establecimientos que están sufriendo con mucha intensidad la crisis provocada por la pandemia, que les permitirá aumentar sus ingresos habituales en más de un 20%.



El formato de “hotel híbrido” no es nuevo, y desde hace unos años algunos hoteles habían empezado a incorporar en su diseño zonas de co-working y el co-living, con áreas colectivas para descansar, trabajar y socializar e, incluso, convertir las habitaciones en oficinas temporales. Lo que era una tendencia, se está transformado en una solución para minimizar los efectos de la crisis en estos negocios y lo hace acelerando una transformación que hubiera tardado años en producirse.



Esta transformación permite además que los turistas internacionales puedan combinar en sus estancias el ocio y el trabajo, prolongando los días de viaje aprovechando la nueva flexibilidad laboral que se ha impuesto en todo el mundo.



Para facilitar esta transformación, Actiu, líder español en diseño y fabricación de soluciones de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality, ha creado la guía Cómo transformar los espacios comunes: El reto de los entornos Hospitality Post-covid que ofrece recomendaciones para adaptar los espacios comunes de hoteles a las exigencias de distanciamiento, densidad e higiene.



“Sabemos que los hoteles van a reinventarse y a seguir evolucionando, como siempre han demostrado. En adelante se pondrá aún más el foco en las personas, en ofrecerles una experiencia completa y variada: descanso, ocio, disfrute, gastronomía y por qué no, trabajo. Desde Actiu trabajamos ya en ideas concretas, asesoramos y diseñamos el espacio para equiparlo con mobiliario flexible, reconfigurable, abatible y versátil para poder rentabilizar al máximo los metros y que cubran todas las necesidades de uso. Aportar salud, funcionalidad, ergonomía y bienestar son valores propios de nuestra filosofía”, comenta Soledat Berbegal, Consejera y directora de Reputación de Marca de Actiu.



En estos momentos, el potencial de España como destino turístico y la gran experiencia y las ubicaciones estratégicas con las que cuenta el país suponen una gran oportunidad para dar respuesta a nuevas realidades como el teletrabajo, la flexibilidad laboral y la necesidad de buscar planes de ocio en un entorno urbano dentro de las propias ciudades de residencia.



La guía

La Guía de Actiu ayuda a crear espacios transversales en los hoteles, utilizando mobiliario polivalente, confortable e icónico que, además de carta de presentación, permita la socialización en entornos seguros y sirva para trabajar en remoto con todas las garantías y confortabilidad. “La elección de elementos flexibles y versátiles que garanticen la máxima ergonomía, simplifica el rediseño de las zonas comunes e incluso pueden servir para dar mayor uso a las habitaciones, rediseñando este espacio privado y de concentración, como un lugar de trabajo ideal”, indica Soledat Berbegal.



En este contexto, la flexibilidad de los espacios es la clave. La experiencia de más de 50 años de Actiu se traduce en asesoramiento y diseño de espacios para equiparlos con mobiliario flexible, reconfigurable, abatible y versátil para poder rentabilizar al máximo los metros y que cubran todas las necesidades de uso. Productos y materiales flexibles y el aprovechamiento de las aplicaciones tecnológicas van a marcar la adaptación de estos espacios en lugares que den respuesta a las inquietudes, necesidades y exigencias de la nueva normalidad.



Espacios transversales

Además de los hoteles, otros espacios comunes en entornos hospitality van experimentar también una profunda reestructuración. Restaurantes, hospitales, bancos, terminales aeroportuarias, centros de ocio o locales comerciales, todos cuentan con espacios capaces de adaptarse a las nuevas necesidades y convertirse en lugares de colaboración transversales, que también deben garantizar la seguridad que, desde el punto de vista sanitario, precisa esta nueva realidad.



En todos ellos se replican ambientes similares: áreas de recepción y atención, zona de espera, de reunión, de descanso, de restauración, de trabajo, de consulta, etc. “El objetivo de Actiu es innovar, enriqueciendo su uso, tanto desde el punto de vista del ocio como del trabajo. Pasamos muchas horas en espacios comunes y el objetivo es que no sea tiempo perdido. Se trata de reinventar estos espacios, aportarles diseño, funcionalidad y seguridad, haciéndoles más amigables e incorporando nuevos usos”, comenta Soledat Berbegal.