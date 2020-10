Día contra el Cambio Climático: los 10 productos sostenibles más recomendados en RRSS Con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, Peoople, la app española de recomendaciones con más de 6 millones de usuarios, recoge el top 10 de los productos responsables con el Medio Ambiente más recomendados en la plataforma Redacción Siglo XXI

jueves, 22 de octubre de 2020, 12:37 h (CET) Con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, que se celebra el 24 de octubre, la plataforma social de recomendaciones Peoople, que cuenta con más de 6 millones de usuarios, publica el top 10 de los productos respetuosos con el medio ambiente más recomendados en la plataforma.



Entre los usuarios que hacen esas recomendaciones se encuentran los influencers Marta Pombo, Claudia Ayuso, Sara Baceiredo o Gotzon Mantuliz, que son algunos de los más comprometidos que comparten contenido relacionado con el consumo responsable a través de plataformas como Peoople.



El top 10 de las recomendaciones sostenibles



Pajitas de acero inoxidable

En España, a partir de julio de 2021 las pajitas de plástico, así como cubiertos y platos desechables, estarán prohibidos. Por eso, los usuarios de Peoople buscan alternativas sostenibles como las pajitas de acero inoxidables. Son reutilizables y cuentan con cepillos para favorecer su limpieza.



Discos Desmaquillantes eco-friendly

Uno de los principales retos es llenar el neceser de productos que sean respetuosos con el Medio Ambiente, desde cosméticos hasta productos de higiene personal.



Los discos desmaquillantes convencionales no son biodegradables por lo que jamás de deben tirar por el inhodoro. Por eso, los usuarios de Peoople recomiendan los discos desmaquillantes reutilizables y lavables, hechos con fibra de bambú que, además de ser eco-friendly, tienen un ciclo de vida mucho más largo que los de algodón.



Cepillos de dientes madera de Bambú

El cepillo de higiene dental es uno de los productos de uso cotidiano más contaminantes. Cada año se desechan 4.500 millones de cepillos que tardan millones de años en descomponerse. Además, supone el 1% del total de los residuos marinos. No es de extrañar que en el tercer puesto del ranking de recomendaciones se encuentre el cepillo fabricado con bambú, 100% vegano y biodegradable.



Copa menstrual OrganiCup

Los productos de higiene menstrual, como compresas y tampones, utilizan compuestos derivados del plástico y algodón, que requiere pesticidas en su producción. Además, son residuos que, en muchos casos, se desechan por el inodoro y que van envueltos en envases contaminantes.



Ante esta realidad, cada vez son más las usuarias que recomiendan la copa menstrual como una alternativa más respetuosa con el planeta y, a la vez, segura, higiénica y antibacteriana. Además, al ser reutilizable suponen un gran ahorro para las mujeres.

Bolsas Reutilizables de algodón orgánico

Para sustituir a las bolsas de plástico, los usuarios de Peoople recomiendan utilizar otras biodegradables, lavables y reutilizables.



Tapas de Silicona para conservar los alimentos

Las tapas de silicona permiten tapar tazas, boles o tarros para cubrir y calentar alimentos en un horno o microondas, así como para almacenar alimentos en el refrigerador para evitar la propagación de olores. Este producto sustituye al papel de aluminio o el papel film de plástico y mantiene mejor la frescura de los alimentos.



Bastoncillos para los oídos de bambú y algodón

Otro de los productos que la Unión Europea va a prohibir en 2021 para evitar la contaminación marina son los bastoncillos. En el top 10 de lo más recomendado se encuentran los de bambú y algodón que son biodegradables.



Champús y geles sólidos

Los usuarios de Peoople recomiendan los champús y geles sólidos. Productos de higiene respetuosos con el medioambiente, con los que se evita el uso de envases y cuentan con ingredientes naturales para cuidar el cabello y la piel.



Cápsulas de café recargables, rellenables y reutilizables

La popularización de las máquinas de café con monodosis ha aumentado el número de residuos plásticos en los hogares. Por eso, las cápsulas recargables y reutilizables son una buena solución según los usuarios de Peoople, que incluyen este producto en la lista de los más recomendados.



