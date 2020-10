El 54% de los empleados se plantea contratar un seguro médico tras la COVID–19 Según los datos de Cobee, un 76 % elegiría tener un salario anual más bajo si cuenta con beneficios como un seguro médico, atención psicológica o un gimnasio online Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 22 de octubre de 2020, 12:10 h (CET) El estrés es una de las causas que más afecta a la salud mental y física de las personas, y repercute directamente en la valoración que tienen de su empresa. La situación de estos meses atrás ha influido considerablemente, ya que la ciudadanía ha debido enfrentarse a un exceso de situaciones que superan sus propios mecanismos de gestión. Según el informe “La importancia de la salud para los empleados españoles” realizado por Cobee, la plataforma digital que permite gestionar de forma flexible y totalmente automatizada los beneficios para empleados y empresas, el 54 % de encuestados reconoce que ha reconsiderado la idea de contratar un seguro médico.



Esta realidad ha impactado directamente en las empresas, que han tenido que adaptar sus recursos para tratar de lidiar con esta patología cada vez más asidua en sus trabajadores; convirtiéndola en una prioridad más allá del propio mantenimiento del negocio. Además, el teletrabajo también influye y se presenta como un arma de doble filo, ya que permite la conciliación, ahorro en gastos como el transporte e, incluso, aumenta la productividad pero dificulta, en ocasiones, la desconexión digital. Añadido a esto, se suma el no contar con un espacio de trabajo o con los medios necesarios para trabajar. El trabajo se posiciona como la principal causa de estrés; un 90 % así lo reconoce.



Las condiciones laborales influyen directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es lógico que las empresas hayan dado importancia a este tipo de cuestiones, incluso reformulando su cultura corporativa y priorizando el wellness; ya sea para alcanzar una mayor productividad y proactividad por parte de los empleados, como para obtener una mayor fidelización por su parte. Directamente relacionado con esto, las empresas han intentado mejorar la comunicación con sus empleados; un 47 % reconoce que la comunicación interna ha mejorado con el trabajo en remoto.



Así, no es de extrañar, que un 76 % de los trabajadores a nivel directivo elija tener un salario anual más bajo si, a cambio, cuentan con beneficios como un seguro médico, atención psicológica o un gimnasio online.



Ante esta situación, y respondiendo a las nuevas necesidades de las empresas y empleados, Cobee propone una solución óptima a través de su seguro médico y resto de servicios de cuidado del bienestar del empleado. Con este, las compañías, por un lado, podrán apostar por el cuidado de sus trabajadores ofreciéndoles la atención sanitaria que necesitan de forma totalmente online. Esto se traducirá en la retención de talento y motivación de los trabajadores, además de en una mejora de la comunicación; por otro, en el incremento de los ratios de adhesión de la plantilla a los planes de beneficios empresariales.



“El objetivo principal de Cobee es buscar el bienestar de las empresas y, por ende, de sus empleados. Ante la situación actual, consideramos que tenemos que velar por sus intereses incorporando una mayor variedad de beneficios para lograr así, un estado de bienestar que se traduzca en la recuperación de la ‘normalidad’ lo antes posible; pudiendo los empresarios centrarse en la expansión de sus negocios”, destaca Borja Aranguren, CEO y cofundador de Cobee. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 54% de los empleados se plantea contratar un seguro médico tras la COVID–19 Según los datos de Cobee, un 76 % elegiría tener un salario anual más bajo si cuenta con beneficios como un seguro médico, atención psicológica o un gimnasio online Un sistema para detectar problemas cardiacos de forma temprana y no invasiva gana el Premio everis España 2020 al emprendimiento ​Esta tecnología mejora la eficiencia, rapidez y fiabilidad del diagnóstico de cardiopatías y arritmias, facilitando a su equipo de cardiología, liderado por el Dr. Manuel Marina Breysse, la detección de enfermedades cardiacas en estadios iniciales y evitando su progresión Las ofertas relacionadas con big data y ciberseguridad aumentan un 297% Los puestos más demandados en este área del Data Science son el científico de datos, el analista de datos y el arquitecto de datos 7 de cada 10 empresas en España se han digitalizado durante la pandemia El impacto del coronavirus ha obligado a muchas empresas a transformarse digitalmente para sobrevivir: el marketing digital ha sido su salvavidas Ventajas ocultas (y no tan ocultas) del teletrabajo El pasado martes 13 de octubre entró en vigor la ley que regula el teletrabajo en España. A raíz de su puesta en marcha son muchas las voces que se han erigido a favor de esta modalidad de trabajo y otros se han mostrado en contra