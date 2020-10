Dolor espiritual

Alquilé un piso a un hermano y nada hice, sólo abrí la puerta para que lo viesen y se lo quedaron. Con la crisis encima acepté su invitación a comer, nos bajaron el sueldo y la paga de diciembre será un 30% menor. Esta es la cometa de arena contra la que no se puede luchar.



Ya me lo dijera Astrid, la astróloga que me predijo el destino, mucho trabajo y poco dinero, casarme no soñarlo, pocos amigos y un sueño... ay mi sueño de poder gritar “Libertad” a tiempo. Mi historia tuvo errores ortográficos y gramaticales que he heredado. Soy parte de ella y como ella estoy contaminada.



A pesar de todo y porque vivo, los libros que escribí son míos, no cedo derechos. Así como nadie hizo. Ochenta años yo muerta, aún no son de nadie.



En esta historia hay terremotos, calenturas y mucha tos. Ahora que sé que soy de carne y hueso y que si me lastiman me hacen daño, ahora saldré poco de casa. Compraré alcohol, betadine y gasas.



Porque soy capaz de sentir dolor físico y espiritual. Llevo mejor el segundo porque soy buena psicóloga, socióloga y filósofa. ¿Quién da más?. Soy las mejor de los tres campos, por eso soy melodía, colonia, belleza, transparencia, soltura, elegancia, humildad.



Ahora sé que sufrir estrés mata. Que te lo ofrecen gratis, incluso tu hermana a la que alquilaste su piso allá atrás. Que el Herpes Zóster deja migrañas. Y la duda persiste, lo ocasionó el estrés, el mal de ojo o ambos.



¿Quién quiso aniquilarte?, pues desde aquí, se lo devuelvo para que sepa lo que se siente.